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بعد خضوعه لعملية جراحية.. كهربا يساند أمح الدولي مشجع الأهلي (صورة)

05:40 م الثلاثاء 22 أبريل 2025
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    كهربا رفقة أمح الدولي من المطار2
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    كهربا يزور أمح الدولي (5)
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    كهربا يحتفل بعيد ميلاد أمح الدولي (6)
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    كهربا يحتفل بعيد ميلاد أمح الدولي (1)
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    كهربا يحتفل بعيد ميلاد أمح الدولي (8)
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    أمح الدولي
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    أمح الدولي
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كتب - محمد القرش:

ساند اللاعب السابق للنادي الأهلي، محمود عبد المنعم كهربا، أمح الدولي الشهير بصديق اللاعبين.

ونشر كهربا عبر خاصية القصص القصيرة عبر منصة "إنستجرام" مقطع فيديو له مع أمح أثناء تواجدهما في إحدى المناطق الساحلية، وكتب: "اللهم اشفه شفاءً لا يغادر سقما".

وأضاف: "للهم خذ بيده، اللهم احرسه بعينيك التي لا تنم، واكفه بركنك الذي لا يحسن، واحفظه بعزك الذي لا يضر، ربنا يرجعك بسلامة لى كل أهلك وحبايبك، علشان واحشني أوى أوى يا قلبی".

وجاءت مساندة لاعب الاتحاد الليبي لأمح، بعد خضوعه لعملية جراحية كبيرة في ظهره، بعد توقف العلاج الطبيعي الذي كان قد بدأه في وقت سابق.

ستوري كهربا

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