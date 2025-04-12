مرموش ينشر صورة فتاة على إنستجرام ويعلق "تميمة حظي"

كتب - نهى خورشيد

نشر الدولي المصري عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي والفراعنة، صورة لفتاة من أمام غرف خلع ملابس لاعبي السماوي.

وشارك مرموش الصورة عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لفتاة تشير إلى قميصه مع السيتي معلقاً:"تميمتي المحظوظة".

وشارك مارموش اليوم، في فوز السيتي على كريستال بالاس بخماسية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم السبت على ملعب الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز

ونجح عمر في تسجيل الهدف الثاني للسيتي في المباراة من تسديدة قوية، والسادس له مع السماوي منذ وصله إلى البريميرليج.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة الـ55 في المركز الرابع بجدول الترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما يأتي كريستال بالاس في المركز الحادي عشر بـ43 نقطة.



