كتب - يوسف محمد:

علق محمد سمير مدافع الأهلي السابق وزد الحالي، على كل ما يثار خلال الفترة الماضية حول إمكانية انتقال أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكتب سمير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "علاقه زيزو بالزمالك زي علاقة الزوج بزوجته، علاقة كلها حب واحترام ومشاعر متبادلة وفياضة، بناء بيت مع بعض وعشرة وسنين وأحلام وثقة".

وأضاف: "وفجأه تنام وتصحى تتفاجأ أنها بتكلم صاحبك، أنا قاصد أقول صاحبك مش حد غريب علشان وجعك من صاحبك هيبقي أصعب بكتير من وجعك لو حد غريب، زي إحساس الزملكاوي دلوقتي، أن زيزو لو راح أي مكان غير الأهلي هيزعل، بس لما يروح الأهلي فدي قهرة كبيرة محدش يزعل من أي رد فعل للزملكاوية، حقهم وطبيعي الوجع والإحساس صعب جداً بدون تجريح وخوض في أعراض أكيد".

واختتم سمير: "هيبقي نادي الزمالك نادي كبير أكيد وقادرعلى تخطي المرحلة مبروك علي زيزو النادي الأهلي أضافة كبيرة بلا شك ومكاسبها كتير مش فنياً بس، وبرافو النادي الأهلي شغل في ملفات صعبة بحرفية وصفقات مهمة هتساعد النادي في المعتركات القادمة".

وكان مصدر كشف في تصريحات خاصة لمصراوي في وقت سابق، أن زيزو وقع على عقود انضمامه إلى النادي الأهلي لمدة 4 سنوات، بداية من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

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