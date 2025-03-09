ستوري نجوم كرة القدم.. عيد ميلاد لاعب الأهلي.. ومشروب رونالدو مع جورجينا

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم عدد من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونشر حارس مرمى نادي الإسماعيلي، أحمد عادل عبد المنعم، صورة له مع زوجته أثناء احتفالهما بعيد زواجهما الـ9، وكتب: "ست الناس وست الستات وست الكل وحبيبتي".

وحرص لاعب الزمالك، ناصر ماهر، على مشاركة متابعيه على منصة "إنستجرام" صورة له من الفوز على مودرن سبورت بكأس مصر.

وهنأ لاعب نادي الاتحاد الليبي، محمود عبد المنعم كهربا، صديقه طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي بمناسبة عيد ميلاده الـ 28.

واستعرض شريف إكرامي عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" صورة من تدريبات نادي بيراميدز استعدادا لمواجهة المصري.

ونشر لاعب النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، صورة عبر خاصية "القصص القصيرة" بمنصة إنستجرام، تجمعه مع صديقته جورجينا وفي يديهما كأس به مشروب لونه أبيض.

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