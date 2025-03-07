بينهم 2 من الزمالك... قصة إسلام 3 نجوم بالدوري المصري

كتب - نهى خورشيد

شهدت الفترة الأخيرة، اعتناق عدداً من نجوم الدوري المصري الممتاز الإسلام، الأمر الذي أثار تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير.

وكانت البداية مع النجم الأوغندي ترافيس موتيابا لاعب الزمالك الأسبق، إذ أعلن دخوله الإسلام بعد اقناع زميله أشرف روقا وذلك حسبما صرح سابقاً لمصراوي.

ورغم عدم مشاركته الكثيرة مع الزمالك إلا أنه ارتبط بعلاقة قوية مع لاعبي الفريق الذين نجحوا في تشجعيه على اعتناق الديانة الإسلامية، وبعد رحل عن صفوف الأبيض ليخوض تجربة تجديد في دوري الدرجة الرابعة الفرنسي مع جيوندان دي بوردو.

بعد ذلك فاجأ الكونغولي فيستون ماييلي مهاجم الفريق الكروي بنادي بيراميدز الجماهير بإسلامه، رغم عدم إعلانه ذلك لوسائل الإعلام، إلا أن مصدر مقرب كشف لمصراوي حقيقة ذلك موكداً حرص اللاعب صيامه شهر رمضان الماضي.

وأخيراً، ترددت في الساعات القليلة صورة البرتغالي جورفان فييرا المدير الفني الأسبق للفارس الأبيض، والذي أكد أنه لم يكن متديناً في بداية حياته إلا أنه أكد أنه اعتنق الإسلام خلال فترة تواجده في المغرب بعد قراءته لعدد من الكتب الخاصة بالحرب والسلام.

وفي سياق منفصل، يواجه الزمالك بعد قليل نظيره مودرن سبورت مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ16 من بطولة كاس مصر.