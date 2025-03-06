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15 صور وأبرز المعلومات عن عائلة محمد أبو تريكة لاعب الأهلي السابق

06:45 ص الخميس 06 مارس 2025
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    سيف أبو تريكة (4) (1)
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    سيف أبو تريكة (1) (1)
  • عرض 15 صورة
    سيف أبو تريكة (2) (1)
  • عرض 15 صورة
    محمد أبو تريكة (1) (1)
  • عرض 15 صورة
    محمد أبو تريكة (2) (1)
  • عرض 15 صورة
    سيف أبو تريكة (3) (1)
  • عرض 15 صورة
    جماهير الأهلي في المدرجات ترفع لافتة لمحمد أبو تريكة خلال مباراة باتشوكا
  • عرض 15 صورة
    جماهير الأهلي في المدرجات ترفع لافتة لمحمد أبو تريكة خلال مباراة باتشوكا
  • عرض 15 صورة
    محمد محمد أبو تريكة
  • عرض 15 صورة
    محمد محمد أبو تريكة وابنته
  • عرض 15 صورة
    محمد أبو تريكة رفقة بناته
  • عرض 15 صورة
    محمد أبو تريكة مع بنته
  • عرض 15 صورة
    محمد أبو تريكة وابنته_1
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لفت النجم المصري محمد أبو تريكة الأنظار بشدة خلال الأيام الماضية، بعد ظهوره في الإعلان الترويجي الخاص باستاد النادي الأهلي، الذي عرض مع بداية شهر رمضان الحالي.

ويمتلك تريكة جماهيرية وشعبية كبيرة في مصر والوطن العربي بشكل عام بمختلف انتماءاتهم وليس بين جماهير المارد الأحمر فقط.

والجماهيرية والشعبية الكبيرة، التي يتمتع بها صاحب الـ 46 عاما، جعلت اخباره وحياته بشكل عام سواء المتعلقة بالرياضة أو حتى الحياة الشخصية محط أنظار واهتمام الملايين من المواطنين بشكل عام بأخباره وليس محبي كرة القدم فقط.

عائلة محمد أبو تريكة

وعرف عن النجم المصري أبو تريكة، حرصه الدائم على جعل حياته الشخصية بعيدة عن وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ويفضل عدم الحديث عن أي تفاصيل تتعلق بالحياة الشخصية في وسائل الإعلام.

وفي ظل ابتعاد أفراد عائلة، نجم المنتخب الوطني السابق بشكل كبير، عن الإعلان، تقل المعلومات المتوفرة بشكل كبير عن أسرته، إلا أن المعلوم عنهم، أن زوجته تدعى سمية وتزوجها في عام 2002 خلال تواجده في صفوف نادي الترسانة وقبل الانتقال إلى الأهلي.

ورزق أبو تريكة من زوجته سمية، بخمسة أبناء، هم التوأم "أحمد وسيف"، رقية، سدرة ومودة، يعيش برفقتهم في الوقت الحالي بدولة قطر.

حقيقة زواج أبو تريكة للمرة الثانية

وكان عام 2022 شاهدا على واحدا من أكبر الإشاعات التي، أطلقت على النجم المصري، حينما انتشرت أخبار بأن أسطورة الكرة المصرية السابق، قرر الزواج للمرة الثانية، من فتاة قطرية.

وحرص أبو تريكة على الرد على هذه الأحاديث، خلال ظهوره في أحد الاستديوهات التحليلية عبر قناة "بي إن سبورتس"، قائلا: "أم سيف عندي بالدنيا".

أبناء أبو تريكة وكرة القدم

ويمارس أبناء نجم الأهلي السابق، سيف وأحمد كرة القدم ويأملون أن يسيروا على خطى والدهم الذي يعد أحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم المصرية.

ويلعب أحمد أبو تريكة، في صفوف فريق المرخية القطري، أحد فرق دوري الدرجة الثانية بقطر، يبلغ من العمر 21 عاما فقط فهو من مواليد عام 2003.

وخاض صاحب الـ21 عاما رفقة المرخية، خلال الموسم الحالي 9 مباريات لم يتمكن من تسجيل أي أهداف واكتفى بتقديم تمريرة حاسمة.

وعلى الجانب الآخر، يلعب سيف أبو تريكة صاحب ال 21 عاما أيضًا، في صفوف فريق قطر القطري، إلا أنه لا يشارك بشكل منتظم مع الفريق، حيث اكتفى بالمشاركة في مباراتين فقط خلال الموسم الحالي.

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محمد أبو تريكة عائلة أبو تريكة أبناء محمد أبو تريكة النادي الأهلي
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