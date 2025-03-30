زكي عبد الفتاح يكشف لمصراوي مسيرته وإنجازته مع أندية الدوري الأمريكي

كتب - نهى خورشيد

تحمل مسيرة زكي عبد الفتاح، المدير الفني الأسبق لحراس مرمى منتخب مصر، العديد من الكواليس والتحديات التي أسهمت في وصوله إلى قيادة منتخبات كبرى.

ويروي عبد الفتاح لمصراوي تفاصيل مشواره التدريبي، منذ سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية وحتى توليه مسؤولية تدريب حراس مرمى منتخب الولايات المتحدة.

وحكي، بدأت مسيرتي التدريبية في الولايات المتحدة الأمريكية أواخر عام 1992 وأوائل 1993، حيث انضممت إلى نادي لوس أنجلوس في كاليفورنيا، في ذلك الوقت، لم يكن الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) قد بدأ بعد، وكانت الأندية تلعب في دوري الدرجة الثانية المعروف باسم USL، وكان نادي لوس أنجلوس هو الأكبر والأبرز في هذا الدوري.

وأضاف، قضيت مع هذا النادي ثلاث سنوات، حيث حصلت من خلاله على البطاقة الخضراء "جرين كارد" (الإقامة الدائمة) في الولايات المتحدة، وكان له فضل كبير في مسيرتي.

وأردف، ثم في عام 1996، انطلق الدوري الأمريكي للمحترفين (MLS)، وانتقل الجهاز الفني بأكمله للعمل مع نادي لوس أنجلوس جالاكسي، حيث تشرفت بالانضمام إليه.

وتابع، قضيت مع لوس أنجلوس جالاكسي عشر سنوات، وحققت معهم عدة بطولات، منها دوري أبطال الكونكاكاف، وكأس الولايات المتحدة المفتوح، بالإضافة إلى بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال، كما تأهلنا في عام 2001 إلى كأس العالم للأندية التي كان من المقرر إقامتها في إسبانيا، إلا أن البطولة أُلغيت، وكان من المفترض أن نكون في مجموعة واحدة مع نادي الزمالك.

وواصل، بعد ذلك، انتقلت إلى نادي كانساس سيتي جيفس، وهو نادٍ مكسيكي يشارك في الدوري الأمريكي، حيث عملت معه لمدة عامين.

وأكمل، هناك، التقيت لأول مرة بالمدرب بوب برادلي، وبدأنا العمل معًا، ثم انضممت إلى الجهاز الفني لمنتخب الولايات المتحدة الأمريكية، حيث عملت لمدة خمس سنوات من عام 2006 حتى 2011.

وأتم، في عام 2011، عدت إلى مصر لتولي مسؤولية الجهاز الفني لمنتخب مصر حتى نهاية عام 2013 أو أوائل 2014، بعد ذلك، انتقلت لتدريب منتخب كندا لمدة عامين، قبل أن أعود إلى الولايات المتحدة في عام 2018 لتولي تدريب نادي لوس أنجلوس FC، حيث استمررت معهم حتى العام الماضي.