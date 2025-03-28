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على طريقة رمضان صبحي..ديباي يتسبب في شجار عنيف بنهائي بطولة باوليستا (فيديو)

03:11 م الجمعة 28 مارس 2025
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    ديباي يتسبب في شجار عنيف (3)
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    ديباي يتسبب في شجار عنيف (1)
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    استعراض ديباي
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    ديباي يحتفل بكأس باوليستا
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    ممفيس ديباي
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    ديباي
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كتب - محمد القرش:

تسبب اللاعب السابق لنادي برشلونة وكورينثيانز الحالي، ممفيس ديباي، في شجار عنيف مع لاعبي فريق بالميراس في إياب نهائي بطولة باوليستا البرازيلية.

وفي الدقيقة 90 من مباراة بالميراس وكورينثيانز، حاول ديباي إضاعة الوقت عن طريق الاستعراض والوقوف على الكرة مما أثار غضب لاعب الفريق المنافس الذين تدخلوا عليه بعنف.

ونشب شجار قوي بين لاعبي الفريقين بعد استعراف ديباي وتدخل لاعب الخصم بعنف عليه، مما استدعى إشهار بطاقة حمراء للاعب من كل فريق واحتساب 16 دقيقة وقت بدلا من ضائع.

وسبق أن استخدم اللاعب السابق للأهلي والحالي لبيراميدز، رمضان صبحي، تلك الطريقة الاستعراضية في الفوز على الزمالك بثلاثية مقابل هدفين في السوبر المصري 2015.

يُذكر أن فريق كورينثيانز فاز بكأس باوليستا بعد الفوز في مباراة الذهاب بهدف نظيف والتعادل بالإياب سلبيا.

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ممفيس ديباي ديباي البرازيل بالميراس بطولة باوليستا كورينثيانز ضد بالميراس
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