احسن لاعب في مصر وأفريقيا.. كهربا يوجه رسالة لـ إمام عاشور

كتب- محمد عبدالهادي:

نشر محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب فريق الاتحاد الليبي والأهلي السابق، صورة له رفقة زميله إمام عاشور، وذلك عبر حسابه الرسمي إنستجرام.

وكان الثنائي قد تواجدا من قبل في صفوف نادي الزمالك والأهلي، قبل أن يرحل كهربا للاتحاد الليبي على سبيل الإعارة ثم بيع نهائي.

ونشر كهربا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" صورة له رفقة إمام عاشور مرفقًا بها أغنية "صحبي"، وعلق عليها قائلًا: "أخويا اللي مني أشوفك دايما احسن لاعب في مصر وأفريقيا".

أرقام إمام عاشور في الدوري

يتصدر إمام عاشور قائمة هدافي الدوري المصري، وذلك برصيد 9 أهداف سجلهم هذا الموسم بقميص المارد الأحمر، ويأتي في الوصافة مهاجم الزمالك ناصر منسي، وأسامة فيصل لاعب البنك الأهلي برصيد 8 أهداف.