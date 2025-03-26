مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

الأرجنتين

4 1
02:00

البرازيل

دوري القسم الثاني-أ

المقاولون العرب

0 0
21:30

منتخب السويس

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

كولومبيا

2 2
02:00

باراجواي

جميع المباريات

إعلان

صديقًا وأخًا.. نجم الأهلي يوجه رسالة لمحمد صلاح

08:56 م الأربعاء 26 مارس 2025
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    منتخب مصر (1)
  • عرض 16 صورة
    تدريبات منتخب مصر (7)
  • عرض 16 صورة
    تدريبات منتخب مصر (8)
  • عرض 16 صورة
    تدريبات منتخب مصر (9)
  • عرض 16 صورة
    تدريبات منتخب مصر (3)
  • عرض 16 صورة
    تدريبات منتخب مصر (2)
  • عرض 16 صورة
    تدريبات منتخب مصر (6)
  • عرض 16 صورة
    مران منتخب مصر
  • عرض 16 صورة
    مران منتخب مصر
  • عرض 16 صورة
    عمر مرموش من معسكر منتخب مصر
  • عرض 16 صورة
    مران منتخب مصر
  • عرض 16 صورة
    مران منتخب مصر
  • عرض 16 صورة
    مران منتخب مصر
  • عرض 16 صورة
    مران منتخب مصر
  • عرض 16 صورة
    مران منتخب مصر
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

وجه محمد هاني نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنتخب المصري، رسالة لزميله بالمنتخب محمد صلاح، وذلك بعد ختام معسكر الفراعنة لشهر مارس الجاري.

وكان المنتخب المصري قد خاض مباراتين أمام إثيوبيا وسيراليون، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة والسادسة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

ماذا كتب محمد هاني لمحمد صلاح؟

عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، كتب محمد هاني لمحمد صلاح: " "أكثر من مجرد زميل في الفريق - ممتن لأن أعتبرك صديقًا وأخًا".

وشارك الثنائي محمد صلاح وهاني في مباراتي إثيوبيا وسيراليون، والتي حقق فيهم الفراعنة بالفوز 2-0، و1-0 على التوالي.

كما واصل منتخب مصر تربعه على قمة المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم برصيد 16 نقطة بعد خوض 6 مباريات، مُحققًا 5 انتصارات وتعادل وحيد.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر محمد صلاح محمد هاني محمد هاني ومحمد صلاح صلاح وهاني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

دعاء ليلة القدر مكتوب.. 70 من الأدعية الواردة في القرآن وأحاديث النبي
بعد "حساباتنا لا تخطئ".. الإفتاء ترد: لا تحديد قبل الرؤية.. وفتوى: الفلك لا يثبت
اختَر الأفضل في دراما رمضان 2025.. شارك في استفتاء "مصراوي" الآن
"سلّي صيامك واربح".. فرصتك الأخيرة للفوز بشاشة 55 بوصة في مسابقة مصراوي الرمضانية