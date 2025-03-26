صديقًا وأخًا.. نجم الأهلي يوجه رسالة لمحمد صلاح

كتب- محمد عبدالهادي:

وجه محمد هاني نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنتخب المصري، رسالة لزميله بالمنتخب محمد صلاح، وذلك بعد ختام معسكر الفراعنة لشهر مارس الجاري.

وكان المنتخب المصري قد خاض مباراتين أمام إثيوبيا وسيراليون، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة والسادسة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

ماذا كتب محمد هاني لمحمد صلاح؟

عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، كتب محمد هاني لمحمد صلاح: " "أكثر من مجرد زميل في الفريق - ممتن لأن أعتبرك صديقًا وأخًا".

وشارك الثنائي محمد صلاح وهاني في مباراتي إثيوبيا وسيراليون، والتي حقق فيهم الفراعنة بالفوز 2-0، و1-0 على التوالي.

كما واصل منتخب مصر تربعه على قمة المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم برصيد 16 نقطة بعد خوض 6 مباريات، مُحققًا 5 انتصارات وتعادل وحيد.