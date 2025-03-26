5 صور من تهئنة ابنة حسام حسن والدها بفوز الفراعنة على سيراليون

كتبت - نهى خورشيد:

هنأت يارا ابنة حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم والدها، بعد فوز الفراعنة أمس الثلاثاء، على سيراليون في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وشاركت يارا متابعيها بـ7 صور على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مع تعليق:"تهانينا لحبيبي رقم 1 إلى الأبد".

ونجح منتخب مصر في خطف فوزاً ثميناً من سيراليون بهدف نظيف سجله أحمد سيد زيزو بنهاية الشوط الأول من اللقاء الذي أقيم بينهما على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وينفرد الفراعنة بصدارة المجموعة الأولي برصيد 16 نقطة، بفارق 5 نقاط عن منتخب بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني.