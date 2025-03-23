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على غزال يرزق بمولود جديد.. وزوجته تستقبله بكلمات من القرآن

10:38 م الأحد 23 مارس 2025
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    على غزال يرزق بمولود جديد.. وزوجته تستقبله بكلمات من القرآن (3)
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    على غزال يرزق بمولود جديد.. وزوجته تستقبله بكلمات من القرآن (1)
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    على غزال يرزق بمولود جديد.. وزوجته تستقبله بكلمات من القرآن (2)
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كتب - نهى خورشيد

رزق على غزال نجم منتخب مصر الأسبق، بمولود جديد من زوجته المصرية "مريم حسن".

ونشرت مريم عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صور من استقبال موالدها مع تعليق:" رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ" الحمد لله الذي جعل لنا من زينة الحياة نصيباً".

وأضافت:"رزقني الله و وهبني روحاً من روحي و نبضاً آخر لقلبي و اكرمني بأجمل العطايا عيسى علي أحمد، اللهم اجعله قرة عين لنا واحفظه و بارك فيه و اجعله من عبادك الصالحين".

ويذكر أن الثنائي احتفلا بزفافهما في شهر مايو الماضي من عام 2024 في حفل اقتصر على الحضور العائلي وشهد غياب نجوم الكرة.

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