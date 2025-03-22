تعليق مثير للجدل من نجم نادي الزمالك على أنباء انتقال زيزو إلى الأهلي

كتب - يوسف محمد:

علق أيمن يونس نجم نادى الزمالك السابق، على أنباء انتقال أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إلى النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وكتب يونس عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "نادي الزمالك نادي لاعبين نجوم وسوبر ستارز على مدار تاريخه".

وأضاف: "تصفية النادي من نجومه المميزين تحت أي مبررات كلام غير مقبول، يجب مواجهته بفكر جديد وأسلوب إداري محترف محترف مختلفة وحلول جذرية مستقبلية".

واختتم يونس: "نتمنى التجديد والحفاظ على نجومنا".

وأشارت العديد من التقارير الصحفية خلال الساعات الماضية، إلى إتمام انضمام أحمد سيد زيزو إلى النادي الأهلي، بعقد لمدة 4 سنوات، خاصة وأن عقد اللاعب ينتهي مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الحالي.

أقرأ أيضًا:

النني يقود الجزيرة إلى نهائي كأس رابطة المحترفين الإماراتية

"توج بكأس الأمم الأفريقية".. وفاة أسطورة منتخب الجزائر السابق