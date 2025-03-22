حجازي ينشر صورتين مع أبناءه

كتب - نهى خورشيد

نشر أحمد حجازي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوم السعودي، صورتين برفقة أبناءه الثلاثة.

وشارك حجازي متابعيه الصور عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وشارك حجازي مع نيوم خلال الموسم الحالي في 15 مباراة بمختلف المسابقات، صنع خلالها فرصة واحدة محققة.

وفي سياق متصل، يتصدر الفريق الكروي بنادي نيوم جدول ترتيب دوري يلو "دوري الدرجة الأولى السعودي"برصيد 57 نقطة.

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