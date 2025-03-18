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حتى لو كنت نسرا.. نادي الشمس يثير الجدل بمنشور بعد الفوز على الأهلي

10:33 م الثلاثاء 18 مارس 2025
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    منشور نادي الشمس
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كتب - محمد القرش:

آثار نادي الشمس الجدل بمنشور بعد الفوز على النادي الأهلي في بطولة الجمهورية لكرة الماء مواليد 200 بنتيجة 13-12.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الشمس عبر منصة "فيسبوك" صورة لنسر واقفا على الأرض ورأسه منحنية للأسفل وفوقه الشمس تغرب، مع تعليق: "لا تستطيع التحليق أمام الشمس حتى لو كنت نسرا".

يُذكر أن مباراة الأهلي والشمس في بطولة الجمهورية لكرة الماء مواليد 2088 أقيمت أمس الاثنين.

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