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بعد تدهور حالته الصحية.. إبراهيم شيكا يوجه رسالة رومانسية لزوجته

11:20 ص الجمعة 14 مارس 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    ابراهيم شيكا
  • عرض 10 صورة
    إبراهيم شيكا وحسين لبيب
  • عرض 10 صورة
    إبراهيم شيكا
  • عرض 10 صورة
    إبراهيم شيكا
  • عرض 10 صورة
    إمام عاشور يزور إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق
  • عرض 10 صورة
    ابراهيم شيكا
  • عرض 10 صورة
    إبراهيم شيكا
  • عرض 10 صورة
    إبراهيم شيكا
  • عرض 10 صورة
    ابراهيم شيكا
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وجه اللاعب السابق لنادي الزمالك، إبراهيم شيك، رسالة رومانسية لزوجته بعد تدهور حالته الصحية.

ويعاني إبراهيم شيكا من الإصابة بمرض السرطان، ويخضع حاليا للعلاج بشكل مكثف، بعد تدخل عدد من الشخصيات العامة للتكفل بعلاجه، وآخرهم الفنان تامر حسني.

ونشر شيكا صورة تجمعه مع زوجته عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام"، وكتب: "دنيا ودت ناس وجابت، وانتي ثابتة من البداية".

جدير بالذكر، أن إمام عاشور لاعب فريق الأهلي قام بزيارة إبراهيم شيكا، في منزله، قبل نقله إلى المستشفى.

إبراهيم شيكا وزوجته

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إبراهيم شيكا الزمالك لاعب الزمالك إبراهيم شيكا وزوجته تامر حسني إمام عاشور
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