بعد تدهور حالته الصحية.. إبراهيم شيكا يوجه رسالة رومانسية لزوجته

وجه اللاعب السابق لنادي الزمالك، إبراهيم شيك، رسالة رومانسية لزوجته بعد تدهور حالته الصحية.

ويعاني إبراهيم شيكا من الإصابة بمرض السرطان، ويخضع حاليا للعلاج بشكل مكثف، بعد تدخل عدد من الشخصيات العامة للتكفل بعلاجه، وآخرهم الفنان تامر حسني.

ونشر شيكا صورة تجمعه مع زوجته عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام"، وكتب: "دنيا ودت ناس وجابت، وانتي ثابتة من البداية".

جدير بالذكر، أن إمام عاشور لاعب فريق الأهلي قام بزيارة إبراهيم شيكا، في منزله، قبل نقله إلى المستشفى.

اقرأ أيضًا:

مواجهات نارية.. موعد مباريات ربع نهائي الدوري الأوروبي

صورة صادمة لمارادونا قبل وفاته.. تفاصيل جديدة بشأن الإهمال الطبي