"إحنا فلاحين وبحبه يابابا دي مش عندي".. شهد تكشف أسرار عن والدها عصام الحضري

"بمناسبة الفلانتين".. عبدالمنصف يظهر مع زوجته على غلاف مجلة

ستوري نجوم كرة القدم.. صلاح في الجيم.. رونالدو وعائلته..وإمام عاشور يهنئ

أعلن علي معلول نجم النادي الأهلي أمس الأربعاء، استمراره في صفوف الفريق حتى نهاية الموسم الحالي وقيده ضمن قائمة الفريق.

وخلال ظهوره ضيفًا على قناة النادي الأهلي، ألقى معلول العديد من التصريحات المتعلقة بمشواره مع الفريق وكواليس الفترة التي قضاها خلال إصابته.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم التصريحات التي أدلى بها النجم التونسي علي معلول خلال ظهوره، عبر قناة النادي الأهلي.

علي معلول يكشف أسرار هدف عبد المنعم في نهائي إفريقيا ضد الوداد

تحدث النجم التونسي علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي، عن صناعته لهدف محمد عبد المنعم في نهائي دوري أبطال أفريقيا موسم 2022-2023، الذي ساهم في تتويج المارد الأحمر باللقب. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

على معلول يكشف حقيقة خلافه مع مارسيل كولر

كشف الدولي التونسي على معلول، الظهير الأيسر للنادي الأهلي، حقيقة خلافه مع مدرب الفريق مارسيل كولر، وذلك بعدما كان قريبًا من الرحيل في الأيام الماضية، قبل أن يُعلن استمراره. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"أصعب لحظة".. زوجة علي معلول تكشف تفاصيل فترة إصابته وموقف الخطيب

أجرت زوجة علي معلول مداخلة هاتفية في برنامج "حارس الأهلي" من خلال قناة الأهلي، وذلك أثناء ظهوره اليوم. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

علي معلول يكشف تفاصيل قيده في النادي الأهلي وجلسته مع محمد رمضان

كشف الظهير الأيسر التونسي علي معلول، كواليس جلسته مع محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي، لإبلاغه بقيده في قائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"قالي إنت زي ابني".. علي معلول يكشف تفاصيل علاقته بالخطيب

صرح اللاعب علي معلول، لاعب نادي الأهلي، أثناء ظهوره في برنامج الإعلامي أحمد شوبير "حارس الأهلي" على قناة الأهلي. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"كنت حاسس".. علي معلول يكشف تفاصيل إصابته

كشف علي معلول نجم النادي الأهلي، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها، خلال مشاركته في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي في نهائي النسخة الماضية. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

علي معلول يكشف موقفه النهائي مع النادي الأهلي

أعلن علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استمراره مع الفريق خلال الفترة المقبلة وقيده في قائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)