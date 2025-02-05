كتب- نهى خورشيد:

ظهرت شهد نجلة عصام الحضري حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، مع والدها في برنامج "كابيتانو مصر" المذاع عبر قناة أون تايم سبورت.

وقالت شهد: "قالولي مفاجأة فأنا جيت، هو في مفاجأة أحلى من كده، لو عايزين تعرفوا شوية حاجات عن الحضري فـ انتو جيتوا للشخص الصح".

وأضافت:"هو عصبي شوية في الحاجات الصح، يعني لو حاجة غلط حصلت فهو عصبي، وأكتر حاجة بنعملها تضايقه هو لما بنرجع متأخر".

ليرد الحضري :" إحنا فلاحين عندنا عادات وتقاليد بنمشي عليها، وما ينفعش نتعداها".

وعن رأي والدها في فكرة الجواز: " بابا ماعندوش مانع إننا نتجوز بس هو مش يدفعنا لده، هو عنده حاسه تجاه الناس لازم يرتاح عشان يوافق، ده جاميكا".

وقال الحضري :"أنا عايز بنتي تبقى عايشة حياة فيها ارتياح واطمئنان، مش ببص لحاجة تانية غير كده، زي ما حصل ما شاهندا هيحصل مع شدوي وكذلك شهد وياسين، في ناس جاتلنا بس ساعات أنا باخد قرارات صعبة يعني بحبه يا بابا دي مش عندي".

وفي السؤال عن الغيرة قالت شهد: " بنغير عليه جدأً، ليعلق:"مامتهم لما كنت بلعب كرة مكانش في غيرة خالص، أي حد يكلمني أي حد يعاكسني كان عادي، اول ما بطلت كرة بدأت الغيرة بقى تزيد هي حتى قالتلي أنت خلاص بطلت كرة، بقيت ملكنا احنا"

وواصل الحضري: "لو حفيدي مجاش يوم البيت بيبقي في مشكلة كبيرة، هو الوحيد اللي واخد تصريح أنه يكسر براحته في البيت حتى هما مستغربين من ده".

في فقرة الأسئلة الخاصة بابنته قال: " شهد بتحب الأغانى الشعبى والمهرجانات، وبتحب الإمارات، وأكلتها المفضلة زيي البط والمحشي والحاجات دي".

لتجيب شهد عن نفس الفقرة:" الحضري بيحب أغنية، عم المجال كله، هو أصلا بابا مين قده".