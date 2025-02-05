ستوري نجوم كرة القدم.. إمام عاشور ينشر صورته مع بن شرقي.. جنش مع مؤمن زكريا.. والزمالك يودع لاعبته

"أراد فسخ عقده ويعاني من الاكتئاب".. من هو الجناح المغربي المحتمل للزمالك

أول صور لأشرف بن شرقي مع إمام عاشور في الأهلي

كتبت-هند عواد:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 10 منشورات لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

ونشر عدد من لاعبي الزمالك صورا من تدريبات الفريق اليوم، وهم سيف الدين الجزيري ومحمد السيد وناصر ماهر، فيما احتفى الفرنسي ديميتري مدرب سيدات الأهلي لكرة القدم، ببطولات فريق الرجال.

ووجه الزمالك الشكر للنيجيرية أليس لاعبة فريق كرة القدم للسيدات، والتي تنتقل إلى صفوف نادي مسار.

وشارك محمود جنش حارس مرمى مودرن سبورت متابعيه، صورته مع مؤمن زكريا لاعب الأهلي والزمالك السابق، فيما نشر إبراهيم عادل صورته من تدريبات بيراميدز.

ونشر المغربي يحيى عطية الله لاعب الأهلي صورته مع مدافع الفريق ياسر إبراهيم من تدريبات اليوم، فيما نشر إمام عاشور صورته مع أشرف بن شرقي.

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