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ستوري نجوم كرة القدم.. إمام عاشور ينشر صورته مع بن شرقي.. جنش مع مؤمن زكريا.. والزمالك يودع لاعبته

02:00 ص الأربعاء 05 فبراير 2025
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    إبراهيم عادل ينشر صورته من تدريبات بيراميدز
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    الفرنسي ديميتري مدرب سيدات الأهلي ينشر بطولات فريق الرجال
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    التونسي فرجاني ساسي ينشر صورته بقميص الغرافة
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    جنش ينشر صورته مع مؤمن زكريا
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    إمام عاشور رفقة أشرف بن شرقي
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    محمد السيد من تدريبات الزمالك
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    سيف الدين الجزيري من تدريبات الزمالك اليوم
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    ناصر ماهر ينشر صورته من تدريبات الزمالك
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    يحيى عطية الله ينشر صورته مع ياسر إبراهيم من تدريبات الأهلي
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    الزمالك يعلن رحيل النجيرية أليس
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كتبت-هند عواد:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 10 منشورات لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

ونشر عدد من لاعبي الزمالك صورا من تدريبات الفريق اليوم، وهم سيف الدين الجزيري ومحمد السيد وناصر ماهر، فيما احتفى الفرنسي ديميتري مدرب سيدات الأهلي لكرة القدم، ببطولات فريق الرجال.

ووجه الزمالك الشكر للنيجيرية أليس لاعبة فريق كرة القدم للسيدات، والتي تنتقل إلى صفوف نادي مسار.

وشارك محمود جنش حارس مرمى مودرن سبورت متابعيه، صورته مع مؤمن زكريا لاعب الأهلي والزمالك السابق، فيما نشر إبراهيم عادل صورته من تدريبات بيراميدز.

ونشر المغربي يحيى عطية الله لاعب الأهلي صورته مع مدافع الفريق ياسر إبراهيم من تدريبات اليوم، فيما نشر إمام عاشور صورته مع أشرف بن شرقي.

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ستوري نجوم كرة القدم إمام عاشور اشرف بن شرقي مؤمن زكريا الزمالك
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