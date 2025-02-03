"انت ملك قلبي".. رسالة رومانسية من زوجة مروان عطية بعد احتفاله بعيد ميلادها

كتب- نهى خورشيد:

علق هيثم فاروق نجم الزمالك والأولمبي السابق، على صفقات الزمالك المحتملة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ونشر فاروق عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس":"توضيح بسيط لعشاق الزمالك، الحسن كوروما ليس ترشيحى ولكن شاهدت مبارايات له وقلت رأيي بكل صراحة ونزاهة، لاعب جيد ولكن ليس شخصية الزمالك، وهناك من هو أفضل منه".

وأضاف:"لا نريد أن نعيد مسلسل سامسون، الربط بين وجودي في قطر وأنه يلعب في الدوري القطري لا محل له من الإعراب ".

ويحتل الفريق الكروي بنادي الزمالك المركز الثالث برصيد 20 نقطة، جمعها من الفوز في 6 لقاءات والتعادل في مباراتين والهزيمة في 3.