كتب - يوسف محمد:

واصل النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، تألقه رفقة الريدز في مختلف البطولات خلال الموسم الحالي 2024-2025.

وساهم النجم المصري، في فوز فريقه على حساب نيوكاسل يونايتد، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الـ 27 ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، بعدما نجح في صناعة الهدف الثاني لزميله ماك أليستر.

وبصناعة صلاح لهدف فريقه الثاني في مرمى نيوكاسل، تمكن من الوصول إلى صناعة الهدف رقم 17 له في الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي.

ويفصل صلاح 3 تمريرات حاسمة، ليصبح أكثر لاعب قام بتقديم تمريرات حاسمة في موسم واحد "بالبريميرليج"، معادلا الفرنسي تيري هنري، الذي تمكن من صناعة 20 هدف في موسم 2022-2003 بالدوري الإنجليزي.

ويحتل محمد صلاح صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي "البريميرليج" الموسم الحالي، برصيد 25 هدفا، بفارق 5 أهداف عن إيرلنج هالاند لاعب مان سيتي.

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