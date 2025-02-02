اتجه الآلاف من جماهير النادي الأهلي، في يوم 1 فبراير 2012 إلى ملعب ستاد بورسعيد، بمشاعر الحماس ويهتفون، لدعم لاعبي فريقهم في مواجهة المصري البورسعيدي، قبل أن تتحول الصيحات والأهازيج، إلى أصوات صراخ واستغاثة لإنقاذهم، وتخلد باسم حادث ستاد بورسعيد.

لم يكن يتوقع أحد أن مباراة كرة قدم هدفها الأساسي إمتاع الجمهور والتنافس الشريف داخل أرض الملعب، ستكون السبب في إنهاء حياة أكثر من 70 شخصا، زحفوا خلف فريقهم بهدف تشجيعه ودعمه فقط، إلى بورسعيد، إلا أنهم لم يعلموا أنها ستكون مباراتهم الأخيرة.

أجواء مباراة الأهلي والمصري 2012 قبل حادث ستاد بورسعيد

وشهدت مباراة الأهلي والمصري في 1 فبراير من عام 2012، حالة من التوتر الشديد بين جماهير الفريقين قبل بداية المباراة، إلا أنه مع إطلاق الحكم فهيم عمر حكم المباراة آنذاك صافرة بداية المباراة، عادت الأمور إلى طبيعتها، انشغل كل طرف بفريقه، مع وجود بعض المناوشات وتبادل السباب بين جمهور الفريقين.

كما شهدت أحداث المباراة، قيام عدد من جماهير المصري بإلقاء بعض الألعاب النارية وزجاجات المياه على مقاعد بدلاء النادي الأهلي، مع نزول عدد من الجماهير إلى داخل أرضية الملعب، مما كان يتسبب في إزعاج كبير لكل لاعبي الأهلي.

أحداث ما بعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيد 2012

وكل ما حدث خلال أحداث المباراة، لا يساوي أو يقارن بما حدث عقب إطلاق الحكم لصافرة نهاية المباراة بفوز المصري البورسعيدي، لتبدأ جماهير الفريق البورسعيدي في الدخول إلى أرضية الملعب وسط حالة من الفوضى الكبيرة، وقيام لاعبي المارد الأحمر، بالفرار إلى داخل غرف الملابس خوفًا من التعرض إلى أي أذى، بل والجماهير التي لم تجد ملجأ للفرار في ظل ما يتعرضون إليه من عنف شديد في المدرجات.

وفي دقائق وساعات قليلة عقب نهاية المباراة، تحول الأمر إلى كابوس مفزع، لكل المتابعين ومن هم أمام شاشات التليفزيون أيضا، حيث وصل الأمر إلى سقوط عشرات القتلى، واحدًا تلو الأخر حتى وصل عدد الضحايا من جماهير النادي الأهلي إلى 74 شهيدا.

حادثة ستاد بورسعيد والتأثير على الملاعب

وما زاد القلق بشكل كبير حول عودة الجماهير إلى الملاعب بشكل كامل، ما حدث في ملعب ستاد الدفاع الجوي، الذي شهد وفاة 20 من جماهير نادي الزمالك، خلال مباراة الفريق أمام إنبي في بطولة الدوري عام 2015، بسبب التدافع أمام بوابات الاستاد، لتعيد الكرة المصرية خطوة آخرى إلى الوراء، إلا أن الفترة الحالية بدأت الملاعب تشهد عودة الروح مرة آخرى، بالسماح بحضور أعداد كبيرة من الجماهير في كل مباراة.

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