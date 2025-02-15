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اللاعبة السورية إيمان علي تحضر حفل الأهلي بالأقصر (صور)

05:00 ص السبت 15 فبراير 2025
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أقيم حفل الأهلي للإعلان عن تفاصيل مشروع الاستاد الجديد أمس الجمعة، بعدما حصل المارد الأحمر على التراخيص اللازمة للحفر والبناء.

وشهد الحفل حضور اللاعبة والمؤثرة السورية، إيمان علي دياب، حيث وصلت إلى مصر تزامنا مع وصول النسخة الأصلية لكأس العالم للأندية.

والتقطت إيمان الصور التذكارية مع النسخة الأصلية لكأس مونديال الأندية التي وصلت ملعب التتش يوم الخميس الماضي، قبل أن تذهب في رحلة إلى الأهرامات.

وكانت إيمان علي قد قامت بزيارة لمصر خلال شهر أكتوبر من عام 2024، زارت خلالها أبرز المعالم السياحية لمصر، والمشاركة في مباراة مع المصريين في أحد الملاعب الخماسية.

يُذكر أن السورية تشارك في نادي مقاطعة ديد الأمريكية "dade county fc"، وتعرف نفسها على حسابها الرسمي على منصة "إنستجرام" أنها لاعبة كرة قدم.

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A post shared by Iman Ali Dib (@iman.alidib)

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