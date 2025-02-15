كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع حفل ستاد الأهلي؟ "كوميك"

زوجتي والزمالك غيروا حياتي وتمنيت أن أكون طيارًا.. مصراوي يحاور نيلو فينجادا

كتب - يوسف محمد:

أقام النادي الأهلي أمس الجمعة، حفلاً ضخما في معبد حتشبسوت في الأقصر، كشف خلاله عن تفاصيل ستاد النادي، المقرر بدء العمل به خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى الاحتفال بوصول النسخة الأصلية لمجسم كأس العالم للأندية إلى مصر.

وخلال الحفل تم عرض التصميم الجديد لاستاد النادي والمدينة الرياضية، بالإضافة إلى الكشف عن موعد الانتهاء من إنشاء الاستاد.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع التصميم الخاص باستاد النادي الأهلي، الذي تم عرضه خلال الحفل.

ويمكنكم مشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تصميم ستاد النادي الأهلي وأحداث الحفل بمطالعة الألبوم أعلاه.

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