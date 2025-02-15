مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

ليستر سيتي

- -
14:30

أرسنال

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
17:00

نيوكاسل

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
17:00

إيبسويتش تاون

الدوري الإسباني

أوساسونا

- -
17:15

ريال مدريد

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

- -
19:30

سيلتا فيجو

الدوري الفرنسي

موناكو

- -
20:00

نانت

جميع المباريات

إعلان

كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع حفل ستاد الأهلي؟ "كوميك"

01:08 ص السبت 15 فبراير 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    تفاعل الجماهير (1)
  • عرض 8 صورة
    تفاعل الجماهير مع ستاد (1)
  • عرض 8 صورة
    تفاعل الجماهير مع ستاد الأهلي (1)
  • عرض 8 صورة
    كوميك 1 (1)
  • عرض 8 صورة
    كوميك 2 (1)
  • عرض 8 صورة
    التفاعل الجماهيري (1)
  • عرض 8 صورة
    كوميك (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

أقام النادي الأهلي أمس الجمعة، حفلاً ضخما في معبد حتشبسوت في الأقصر، كشف خلاله عن تفاصيل ستاد النادي، المقرر بدء العمل به خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى الاحتفال بوصول النسخة الأصلية لمجسم كأس العالم للأندية إلى مصر.

وخلال الحفل تم عرض التصميم الجديد لاستاد النادي والمدينة الرياضية، بالإضافة إلى الكشف عن موعد الانتهاء من إنشاء الاستاد.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع التصميم الخاص باستاد النادي الأهلي، الذي تم عرضه خلال الحفل.

ويمكنكم مشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تصميم ستاد النادي الأهلي وأحداث الحفل بمطالعة الألبوم أعلاه.

أقرأ أيضا:

بشرى سارة.. كواليس مران الأهلي استعدادا لمواجهة الإسماعيلي

اجتماع الزمالك يُسفر عن 4 قرارات طارئ

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

النادي الأهلي ستاد الأهلي احتفالية ستاد الأهلي آخر أخبار النادي الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

ترامب يهدد من جديد: سأتخذ موقفًا متشددًا بشأن غزة غدًا السبت