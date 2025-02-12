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الصورة الأولى من خطوبة ناصر منسي مهاجم الزمالك

11:48 م الأربعاء 12 فبراير 2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    ناصر منسي يحتفل بهدفه في مرمى الزمالك
  • عرض 20 صورة
    خطوبة ناصر منسي
  • عرض 20 صورة
    ناصر منسي
  • عرض 20 صورة
    ناصر منسي
  • عرض 20 صورة
    ناصر منسي
  • عرض 20 صورة
    ناصر منسي
  • عرض 20 صورة
    ناصر منسي
  • عرض 20 صورة
    ناصر منسي مع والدته
  • عرض 20 صورة
    ناصر منسي
  • عرض 20 صورة
    زيزو وشيكابالا وناصر منسي
  • عرض 20 صورة
    ناصر منسي
  • عرض 20 صورة
    ناصر منسي
  • عرض 20 صورة
    ناصر منسي من تدريبات الزمالك
  • عرض 20 صورة
    ناصر منسي لاعب الزمالك
  • عرض 20 صورة
    ناصر منسي
  • عرض 20 صورة
    ناصر منسي
  • عرض 20 صورة
    ناصر منسي لاعب الزمالك
  • عرض 20 صورة
    ناصر منسي
  • عرض 20 صورة
    ناصر منسي
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كتبت - نهى خورشيد:

أعلن ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، خطوبته من فتاة خارج الوسط الرياضي.

ونشر منسي عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام الصورة الأولى من خطوبته على أنغام"مبروك علينا".

وفي سياق منفصل،نجح الفريق الكروي بنادي الزمالك في تحقيق فوزاً على نظيره فاركو في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الفريق الكروي بالفارس الأبيض المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 26 نقطة بفارق أربع نقاط عن المتصدر نادي بيراميدز.

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