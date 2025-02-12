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"ينقصنا واحد".. زوجة ميدو تنشر صوراً معه رفقة أولادهم

09:58 م الأربعاء 12 فبراير 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    يسرا الليثي زوجة أحمد حسام ميدو (5)
  • عرض 5 صورة
    يسرا الليثي زوجة أحمد حسام ميدو (2)
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    يسرا الليثي زوجة أحمد حسام ميدو (3)
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    يسرا الليثي زوجة أحمد حسام ميدو (4)
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كتب - نهى خورشيد

نشرت يسرا الليثي زوجة أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، صوراً جديدة رفقة زوجها وأولادهم من أحد المناسبات.

زوجة ميدو تنشر صور مع أولادهم

وشاركت يسرا متابعيها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صوراً لهما مع تعليق:" العائلة.. ينقصنا حبيبي على".

والجدير بالذكر أن ميدو تزوج من يسرا بعد قصة حب دامت بينهما 12 يوماً فقط، إذ أقيم حفل زفافهما في يوم 29 يوليو.

وفي سياق منفصل، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره بتروجيت يوم الأحد المقبل الموافق 16 فبراير الجاري، وذلك ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

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