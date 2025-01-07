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أول تعليق لـ يحيى عطية الله بعد إصابته في مباراة الأهلي وسموحة

11:50 م الثلاثاء 07 يناير 2025
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    إصابة يحيى عطية الله خلال مباراة الأهلي وسموحة (3)
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    إصابة يحيى عطية الله خلال مباراة الأهلي وسموحة (1)
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    يحي عطيه الله
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علق يحيى عطية الله على إصابته في مباراة الأهلي وسموحة التي أقيمت اليوم ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكتب يحيى عطية الله عبر خاصية القصص القصيرة "ستوري"، وكتب: "اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه، تحية حب وتقدير لكل من تابعني من قريب أو بعيد، الحمد لله إصابتي لا تدعو للقلق، نسأل الله الشفاء التام أشكركم على تفاعلكم ودعواتكم الصادقة لي، أبد الله خوفكم فرحًا".

يذكر أن يحيى عطية الله سيجري عملية جراحية يوم الخيمس المقبل، بعد إصابته بكسر في عظام الوجه والفك.

وكشف مصدر لمصراوي، أن عطية الله يحتمل أن يغيب 45 يومًا عن المشاركة في المباريات.

تعليق يحىى عطية الله على إصابته في مباراة الأهلي وسموحة

يحي عطيه الله الأهلي سموحة إصابة يحيى عطية الله
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