أول تعليق لـ يحيى عطية الله بعد إصابته في مباراة الأهلي وسموحة

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علق يحيى عطية الله على إصابته في مباراة الأهلي وسموحة التي أقيمت اليوم ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكتب يحيى عطية الله عبر خاصية القصص القصيرة "ستوري"، وكتب: "اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه، تحية حب وتقدير لكل من تابعني من قريب أو بعيد، الحمد لله إصابتي لا تدعو للقلق، نسأل الله الشفاء التام أشكركم على تفاعلكم ودعواتكم الصادقة لي، أبد الله خوفكم فرحًا".

يذكر أن يحيى عطية الله سيجري عملية جراحية يوم الخيمس المقبل، بعد إصابته بكسر في عظام الوجه والفك.

وكشف مصدر لمصراوي، أن عطية الله يحتمل أن يغيب 45 يومًا عن المشاركة في المباريات.