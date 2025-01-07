إمام عاشور يحسم جدل احتفاله في مباراة الأهلي وسموحة (صور)

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وجهت ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور رسالة إليه بعد تألقه في مباراة الأهلي وسموحة التي أقيمت اليوم ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكتبت حافظ عبر خاصة القصص القصيرة "ستوري": "ما شاء الله عليك يا حبيبي، ربنا يحفظك لينا".

فاز الأهلي على سموحة بهدفين دون رد، أحرزهما إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة.

وحصل إمام عاشور على جائزة رجل المباراة لأدائه وتألقه في المباراة.

وبهذا الفوز رفع النادي الأهلي رصيده إلى 15 نقطه من 7 مباريات ليتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

فاز الأهلي 4 مباريات وتعادل 3، ولم يهزم حتى الآن في الدوري.

يليه في جدول الترتيب نادي الزمالك برصيد 14 نقطة من 7 مباريات، حيث فاز 4 مباريات وتعادل مبارتين.