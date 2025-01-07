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برمز الأسد.. زوجة إمام عاشور توجه إليه رسالة بعد مباراة الأهلي وسموحة

09:51 م الثلاثاء 07 يناير 2025
  • عرض 22 صورة
  • عرض 22 صورة
    إمام عاشور وزوجته
  • عرض 22 صورة
    إمام عاشور يحتفل مع زوجته بالفوز بدوري الأبطال
  • عرض 22 صورة
    إمام عاشور مع زوجته من الملعب
  • عرض 22 صورة
    إمام عاشور مع زوجته من الملعب
  • عرض 22 صورة
    إمام عاشور يحتفل مع زوجته بدوري الأبطال
  • عرض 22 صورة
    إمام عاشور رفقة زوجته
  • عرض 22 صورة
    احتفال إمام عاشور وزوجته
  • عرض 22 صورة
    احتفال إمام عاشور وزوجته
  • عرض 22 صورة
    إمام عاشور رفقة زوجته
  • عرض 22 صورة
    إمام عاشور يحتفل مع زوجته بدوري الأبطال
  • عرض 22 صورة
    احتفال إمام عاشور وزوجته
  • عرض 22 صورة
    لاعب الأهلي إمام عاشور وزوجته
  • عرض 22 صورة
    إمام عاشور يحتفل مع زوجته بالفوز بدوري الأبطال
  • عرض 22 صورة
    إمام عاشور وزوجته
  • عرض 22 صورة
    اللاعب إمام عاشور وزوجته
  • عرض 22 صورة
    لحظة وصول إمام عاشور وزوجته
  • عرض 22 صورة
    إمام عاشور وزوجته مع إسلام سعد وزوجته
  • عرض 22 صورة
    إمام عاشور وزوجته
  • عرض 22 صورة
    إمام عاشور وزوجته مع مصمم الأزياء إسلام سعد
  • عرض 22 صورة
    إمام عاشور وزوجته مع تامر حسني
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    إمام عاشور وزوجته على هامش الحفل
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وجهت ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور رسالة إليه بعد تألقه في مباراة الأهلي وسموحة التي أقيمت اليوم ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكتبت حافظ عبر خاصة القصص القصيرة "ستوري": "ما شاء الله عليك يا حبيبي، ربنا يحفظك لينا".

فاز الأهلي على سموحة بهدفين دون رد، أحرزهما إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة.

وحصل إمام عاشور على جائزة رجل المباراة لأدائه وتألقه في المباراة.

وبهذا الفوز رفع النادي الأهلي رصيده إلى 15 نقطه من 7 مباريات ليتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

فاز الأهلي 4 مباريات وتعادل 3، ولم يهزم حتى الآن في الدوري.

يليه في جدول الترتيب نادي الزمالك برصيد 14 نقطة من 7 مباريات، حيث فاز 4 مباريات وتعادل مبارتين.

زوجة إمام عاشور ياسمين حافظ الأهلي وسموحة ترتيب الأهلي في الدوري إمام عاشور
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