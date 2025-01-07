كتبت-هند عواد:

علق خالد العامري شقيق الراحل العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي السابق، على احتفال إمام عاشور لاعب فريق كرة القدم، بالبالون الأبيض، بعد هدفه في شباك سموحة.

احتفال إمام عاشور بالبالونة

وكتب خالد العامري، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "احتفال البالونة الذي قام به إمام عاشور هو احتفال لا يليق بكل معنى الكلمة بالقياس للقيم التي تربينا عليها، ولما يحب يحتفل ببنته يبقى يحتفل بيها في بيته وإذا فيه لاعبين بتعمل كده وحب يقلدهم يبقى عليه أن يحسن اختيار الطريقة التي يحتفل بها".

وأضاف: "طالما يرتدي تي شيرت النادي الأهلي، ومفيش أى مبرر لاختيار اللون الأبيض، ثم يضعها تحت حذاؤه، البلد مش ناقصة فتن وانقسامات وتراشقات على الفيسبوك والنادي الأهلي أكبر بكثير من هذا اللاعب وتصرفاته التي لا تليق بالفانلة الحمراء، ما أعرفه أن النادي الأهلي وإداراته المتعاقبة على مر الزمان بتنحاز دائما للقيم الأخلاقية المحترمة".

وأتم تصريحاته: "لذلك هذا اللاعب إن لم يتم تصحيح مساره وهو صعب حدوثه عمليا من وجهة نظري أراه عبء على اسم النادي الأهلي، قبلة الأخلاق الرياضية في مصر والشرق الأوسط، كلامي ممكن يزعل لكن ده رأيي في منتهى البساطة، الأهلي فوق الجميع".