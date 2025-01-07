"جوهرة إفريقية".. من هو كوادو أوبوكو صفقة الزمالك المحتملة؟

حصل إمام عاشور على جائزة رجل مباراة الأهلي وسموحة التي أقيمت اليوم ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأحرز إمام عاشور هدفا في مرمى سموحة في الدقيقة 50 من المباراة.

واحتفل عاشور احتفالا مثيرًا للجدل بالبالونة البيضاء.

ونستعرض أبرز المعلومات عن زوجته ياسمين حافظ التي تؤازره في المباريات، وتحلل أدائه كما صرح في لقاء على شاشة قناة الأهلي.

من هي زوجة اللاعب إمام عاشور؟

وقال إمام عاشور إن ياسمين حافظ تحلل أدائه في الملعب أثناء مشاركته في مباريات الأهلي، مضيفًا: "بتفهم كورة قوي، وأنا بثق في رأيها".

ياسمين حافظ هي ابنة مصفف الشعر محمد حافظ

احتفل إمام بخطبته على ياسمين في شهر يناير من عام 2023

تخرجت حافظ في الأكاديمية البحرية للتكنولوجيا والنقل البحري

كان شقيقها ياسين حافظ، 17 عامًا، لاعبا في قطاع الناشئين بنادي الزمالك

تزوج عاشور في مارس عام 2023، وكان عمره وقتها 22 عامًا

وتظهر زوجة لاعب النادي الأهلي في المباريات تؤازره وتدعمه، ورافقته في فترة احترافه بالدوري الدنماركي بنادي ميتلاند

بعد فوز النادي الأهلي على نادي العين الإماراتي في بطولة الإنتركونتننتال بثلاثة أهداف دون رد، وجهت ياسمين رسالة إلى زوجها، وكتبت: "ربنا يحميك ليا ياحبيبي وسندي".

رزقا إمام وياسمين بابنتهما "كتاليا"، التي ظهرت مع والدتها في يوم تتويج النادي الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز 2023-2024.