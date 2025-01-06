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كتب - محمد عبد الهادى:

تعتبر علاقة لاعب كرة القدم المصري محمود حسن تريزيجيه بوالدته واحدة من أعمق العلاقات العاطفية في حياته، حيث كانت والدته تشكل جزءًا أساسيًا من دعمه النفسي والمعنوي طوال مسيرته الرياضية.

ومنذ بداياته في الملاعب، كانت والدته دائمًا بالقرب منه، سواء في مرحلة نشأته في مصر أو خلال فترات احترافه في أوروبا.

ولطالما تحدث تريزيجيه عن كيف كانت والدته تُشجعه على تحقيق أحلامه، وتقدم له الدعم العاطفي والمعنوي الذي كان يحتاجه في كل مرحلة من مراحل تطوره الرياضي.

دور والدة تريزيجيه في مسيرته الكروية

في العديد من اللقاءات الصحفية والتلفزيونية، كان تريزيجيه يعبر عن محبته العميقة لوالدته ودورها الكبير في دعمه.

وفي تصريحات سابقة له في برنامج "الحريف"، قال محمود تريزيجيه: "والدتي هي أجمل شيء في حياتي، ولها فضل كبير عليّ، وكانت أحد الأسباب الرئيسية لتألقي في آخر موسم لي مع الأهلي بفضل اهتمامها ورعايتها لي".

دعوة والدة تريزيجيه تتحقق

وأضاف تريزيجيه: "والدتي دعت لي أثناء أداء مناسك العمرة بأن أكون أفضل لاعب في مصر، وبالفعل تحققت دعواتها وحصلت على جائزة أفضل لاعب في مصر في نفس العام".

واختتم: "وقالت لي بعد ذلك، كنت زعلانة لأني ما دعيتش لك تكون أفضل لاعب في العالم".

يُذكر أن تريزيجيه أعلن منذ قليل عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" عن وفاة والدته.

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