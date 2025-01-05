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كتبت - نهى خورشيد:

تحظى الزوجة الثانية لأكرم توفيق لاعب خط وسط الفريق الكروي بالنادي الأهلي؛ على الكثير من اهتمام والمتابعة الخاصة من جماهير الكرة المصرية، خاصة بعد الإعلان المفاجئ لزواجهما.

قصة زوجة أكرم توفيق الثانية

احتفل أكرم توفيق بزواجه الثاني من هدير أبو نار، بشكل سري في شهر سبتمبر الماضي عام 2024، إذ قضى الثنائي شهر عسل في تايلاند، بعد انتهاء الموسم الكروي الماضي وتتويج الأهلي بالدوري وأفريقيا.

لينشر أكرم صورة رومانسية معاها من شهر العسل دون توضيح أو إعلان سابق مع تعليق؛ "زوجتي".

الأمر الذي أثار تساؤلات العديد من الجماهير، ليبدأ الجماهير في البحث عن معلومات عنها، وعن زواجه الأول من شيماء.

وتقيم حالياً الزوجة الجديد لأكرم توفيق في قطر، وتمتلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" 24 ألف متابع.

ولا تترك الزوجة الثانية مناسبة له، إذ هنأته بالفوز على العين عبر مكالمة فيديو، كما نشرت صورة على حسابها في "إنستجرام" تظهر "تورتة: مكتوب عليها "كل سنة وانت طيب"، بجانب قميص الأهلي وكرة قدم، وذلك أثناء مشاهدتها لأكرم توفيق وهو يحمل جائزة رجل المباراة في الدوري المصري.

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