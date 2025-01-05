لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون

- -
22:00

نوتينجهام فورست

دوري القسم الثاني-أ

أبو قير للاسمدة

- -
14:30

المقاولون العرب

دوري القسم الثاني-أ

السكة الحديد مودرن

- -
14:30

بلدية المحلة

كأس ملك أسبانيا

ديبورتيفا مينيرا

- -
20:00

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

تقيم في قطر.. قصة زوجة أكرم توفيق الثانية (صور)

09:39 م الأحد 05 يناير 2025
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
    زوجة أكرم توفيق
  • عرض 18 صورة
    أكرم توفيق وزوجته
  • عرض 18 صورة
    هدير أبو نار زوجة أكرم توفيق الثانية (7)
  • عرض 18 صورة
    هدير أبو نار زوجة أكرم توفيق الثانية (6)
  • عرض 18 صورة
    زوجة أكرم توفيق من إحدى مباريات الأهلي
  • عرض 18 صورة
    هدير أبو نار زوجة أكرم توفيق الثانية (1)
  • عرض 18 صورة
    زوجة أكرم توفيق من ملعب البادل
  • عرض 18 صورة
    هدير أبو نار زوجة أكرم توفيق
  • عرض 18 صورة
    هدير أبو نار زوجة أكرم توفيق
  • عرض 18 صورة
    هدير أبو نار زوجة أكرم توفيق
  • عرض 18 صورة
    هدير أبو نار زوجة أكرم توفيق الثانية
  • عرض 18 صورة
    هدير أبو نار زوجة أكرم توفيق
  • عرض 18 صورة
    هدير أبو نار زوجة أكرم توفيق الثانية
  • عرض 18 صورة
    هدير أبو نار زوجة أكرم توفيق
  • عرض 18 صورة
    هدير أبو نار زوجة أكرم توفيق
  • عرض 18 صورة
    هدير أبو نار زوجة أكرم توفيق
  • عرض 18 صورة
    هدير أبو نار زوجة أكرم توفيق الثانية
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت - نهى خورشيد:

تحظى الزوجة الثانية لأكرم توفيق لاعب خط وسط الفريق الكروي بالنادي الأهلي؛ على الكثير من اهتمام والمتابعة الخاصة من جماهير الكرة المصرية، خاصة بعد الإعلان المفاجئ لزواجهما.

قصة زوجة أكرم توفيق الثانية

احتفل أكرم توفيق بزواجه الثاني من هدير أبو نار، بشكل سري في شهر سبتمبر الماضي عام 2024، إذ قضى الثنائي شهر عسل في تايلاند، بعد انتهاء الموسم الكروي الماضي وتتويج الأهلي بالدوري وأفريقيا.

لينشر أكرم صورة رومانسية معاها من شهر العسل دون توضيح أو إعلان سابق مع تعليق؛ "زوجتي".

الأمر الذي أثار تساؤلات العديد من الجماهير، ليبدأ الجماهير في البحث عن معلومات عنها، وعن زواجه الأول من شيماء.

وتقيم حالياً الزوجة الجديد لأكرم توفيق في قطر، وتمتلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" 24 ألف متابع.

ولا تترك الزوجة الثانية مناسبة له، إذ هنأته بالفوز على العين عبر مكالمة فيديو، كما نشرت صورة على حسابها في "إنستجرام" تظهر "تورتة: مكتوب عليها "كل سنة وانت طيب"، بجانب قميص الأهلي وكرة قدم، وذلك أثناء مشاهدتها لأكرم توفيق وهو يحمل جائزة رجل المباراة في الدوري المصري.

اقرأ أيضًا:

فاجأها بالثانية ولديهم طفلين.. قصة زوجة أكرم توفيق الأولى (صور)

كشفت بسبب عشاء في مطعم.. من هي حبيبة أرنولد لاعب ليفربول؟ (صور)

أكرم توفيق زوجة أكرم توفيق زوجة أكرم توفيق الثانية أكرم توفيق وزوجته واولاده الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
كريم الدبيس ينشر صورة مع خطيبته ويعلق

إعلان

إعلان

حوار- نقيب الأطباء: إلغاء "العمومية" أصعب قرار في حياتي النقابية.. وهذا موقف "المستقيلين
بدء استحقاقات شهادة 27% في بنكي الأهلي ومصر الأسبوع الجاري.. ما هي البدائل؟