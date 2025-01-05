تصدر محركات البحث تساؤل عن يخص الحياة الاجتماعية للاعب الأهلي، وسام أبو علي.

ونستعرض هنا أبرز المعلومات عن حياة مهاجم الأهلي الحالي ولاعب منتخب فلسطين.

من هو وسام أبو علي؟

ولد وسام أبو علي في الدنمارك عام 1999

ينحدر وسام أبو علي من أصول فلسطينية

يمتلك وسام أبو علي الجنسيتين، الفلسطينية والدنماركية

شارك وسام أبوعلي مع منتخبات الناشئين الدنماركية.

بدأ وسام مسيرته الكروية حارس مرمى، ثم انتقل للعب في مركز وسط الملعب، ثم مركز الجناح الأيمن، ثم أصبح مهاجمًا.

عائلة وسام أبوعلي

والد وسام أبو علي يحب الألعاب القتالية، الكاراتية والتايكندو، وفضل في البداية أن يكون نجله بطلًا في هذه الألعاب، لكن لخوف والدته، انتقل إلى كرة القدم.

استشهد عدد من عائلة لاعب الأهلي في الماضي، لذا توطدت علاقته بوالدته ووالدته لفقدانه أهله، الذي يوجد عدد منهم في لبنان ومصر.

وكما تحرص شقيقته ووالدته على مؤازرته في مباريات الأهلي، وظهرا معه في الاحتفال ببطولات القلعة الحمراء، رفقة والده.

هل وسام أبو علي متزوج؟

يتحدث وسام أبوعلي اللغة العربية لكنه لا يقرأها ولا يجيد كتابتها، وأتقن نطقها لحرص والده ووالدته على التحدث بها في المنزل.

وشارك وسام في تتويج الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية عشر.

ولا يزال أبوعلي أعزبا، ولم يتزوج.

وشارك وسام في مباراة الأهلي الأخيرة ضد شباب بلوزداد التي هزم فيها الأحمر بهدف دون رد.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة في مباراة بالدوري المصري الممتاز الثلاثاء المقبل.