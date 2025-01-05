17 صورة من ظهور كريم الدبيس في حفل زفاف شقيقته

"نحن متحدون".. 10 صور من حفل زفاف هالك على ابنة شقيق زوجته السابقة

عقد أمس السبت حفل زفاف شقيقة كريم الدبيس لاعب النادي الأهلي، في أحد فنادق القاهرة.

وشارك في حفل الزفاف عدد من لاعبي كرة القدم، من بينهم، محمد رضا بوبو لاعب بيراميدز.

زواج شقيقة كريم الدبيس لاعب الأهلي

وأمس، احتفل كريم الدبيس بحفل زفاف شقيقته في أحد فنادق القاهرة.

وحضر حفل زفاف شقيقة لاعب الأهلي؛ كلا من ماجد هاني لاعب نادي زد، ومحمد رضا بوبو لاعب بيراميدز، ويوسف حسن لاعب نادي الزمالك سابقًا.

وظهر الدبيس في آخر مباراة للنادي الأهلي، ضد شباب بلوزداد، الذي انتهى بهزيمة الأحمر بهدف دون رد.

ويلتقي النادي الأهلي نادي سموحة في مباراة تقام ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتبث المباراة يوم الثلاثاء 7 يناير 2024، في الرابعة عصرًا، بتوقيت القاهرة.

أقرأ أيضاً:

طلب رحيل كولر.. مصدر يكشف قرارات الأهلي بعد الخسارة من شباب بلوزداد