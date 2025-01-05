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17 صورة من ظهور كريم الدبيس في حفل زفاف شقيقته

06:39 ص الأحد 05 يناير 2025
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    بوبو ويوسف حسن (1)
  • عرض 17 صورة
    كريم الدبيس (1)
  • عرض 17 صورة
    بوبو من حفل زفاف شقيقة لاعب الأهلي (1)
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف شقيقة كريم الدبيس لاعب الأهلي
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف شقيقة كريم الدبيس لاعب الأهلي
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف شقيقة كريم الدبيس لاعب الأهلي
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف شقيقة كريم الدبيس لاعب الأهلي
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف شقيقة كريم الدبيس لاعب الأهلي
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف شقيقة كريم الدبيس لاعب الأهلي
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف شقيقة كريم الدبيس لاعب الأهلي
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف شقيقة كريم الدبيس لاعب الأهلي
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف شقيقة كريم الدبيس لاعب الأهلي
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف شقيقة كريم الدبيس لاعب الأهلي
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف شقيقة كريم الدبيس لاعب الأهلي
  • عرض 17 صورة
    أول صور من حفل زفاف كريم الدبيس لاعب الأهلي
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف شقيقة كريم الدبيس لاعب الأهلي
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عقد أمس السبت حفل زفاف شقيقة كريم الدبيس لاعب النادي الأهلي، في أحد فنادق القاهرة.

وشارك في حفل الزفاف عدد من لاعبي كرة القدم، من بينهم، محمد رضا بوبو لاعب بيراميدز.

زواج شقيقة كريم الدبيس لاعب الأهلي

وأمس، احتفل كريم الدبيس بحفل زفاف شقيقته في أحد فنادق القاهرة.

وحضر حفل زفاف شقيقة لاعب الأهلي؛ كلا من ماجد هاني لاعب نادي زد، ومحمد رضا بوبو لاعب بيراميدز، ويوسف حسن لاعب نادي الزمالك سابقًا.

وظهر الدبيس في آخر مباراة للنادي الأهلي، ضد شباب بلوزداد، الذي انتهى بهزيمة الأحمر بهدف دون رد.

ويلتقي النادي الأهلي نادي سموحة في مباراة تقام ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتبث المباراة يوم الثلاثاء 7 يناير 2024، في الرابعة عصرًا، بتوقيت القاهرة.

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نجم بيراميدز في حفل زفاف كريم الدبيس كريم الدبيس النادي الأهلي صور حفل زفاف كريم الدبيس
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