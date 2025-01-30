أمح مشجع النادي الأهلي يتعرض لأزمة صحية (صورة)

كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع انتقال بن شرقي إلى الأهلي؟ (كوميك)

دخل أمح الدولي مشجع النادي الأهلي الشهري، في أزمة صحية أمس، مما أدى لنقله إلى المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لأمح، الذي يعد أحد أشهر جماهير النادي الأهلي، وهو داخل أحد المستشفيات بسبب تعرضه لوعكة صحية.

وكان أمح، تعرض لأزمة صحية أيضًا في وقت سابق، وقام لاعب الأهلي المعار إلى فريق الاتحاد الليبي، محمود كهربا آنذاك بالذهاب إلى المستشفى للإطمئنان على أمح.

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