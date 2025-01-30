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أمح مشجع النادي الأهلي يتعرض لأزمة صحية (صورة)

07:17 ص الخميس 30 يناير 2025
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    كهربا رفقة أمح الدولي من المطار
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    كهربا يحتفل بعيد ميلاد أمح الدولي (8)
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    كهربا يحتفل بعيد ميلاد أمح الدولي (9)
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    كهربا يحتفل بعيد ميلاد أمح الدولي (3)
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    كهربا يحتفل بعيد ميلاد أمح الدولي (5)
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    كهربا يحتفل بعيد ميلاد أمح الدولي (4)
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    كهربا يحتفل بعيد ميلاد أمح الدولي (1)
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    مشجع النادي الأهلي الشهير أمح الدولي
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    كهربا يحتفل بعيد ميلاد أمح الدولي (2)
  • عرض 11 صورة
    أمح الدولي في المستشفى
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دخل أمح الدولي مشجع النادي الأهلي الشهري، في أزمة صحية أمس، مما أدى لنقله إلى المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لأمح، الذي يعد أحد أشهر جماهير النادي الأهلي، وهو داخل أحد المستشفيات بسبب تعرضه لوعكة صحية.

وكان أمح، تعرض لأزمة صحية أيضًا في وقت سابق، وقام لاعب الأهلي المعار إلى فريق الاتحاد الليبي، محمود كهربا آنذاك بالذهاب إلى المستشفى للإطمئنان على أمح.

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النادي الأهلي أمح الدولي مرض أمح مشجع النادي الأهلي محمود كهربا
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