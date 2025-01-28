"من متكلمناش لطول الوقت بتدعمني".. قصة حب تريزيجيه وزوجته روان عمر

كتبت ـ نهى خورشيد:

تصدر اسم النجم المصري محمود حسن تريزيجيه المعار من صفوف طرابزون سبور التركي لنادي الريان القطري محركات البحث مع إعلان الأهلي انضمامه لصفوفه لمدة 5 سنوات تبدأ مع نهاية الموسم الجاري 2024/25.

ويمتلك تريزيجيه على الجانب الشخصي مواقف كثيرة من بينها الطريف حين روى خلال حلوله ضيفًا مع الإعلامي خيري رمضان إنه في قصة حب منذ سنتين حينها مع فتاة ولكن "متكلمناش".

تريزيجيه بعد ذلك احتفل بخطوبته في 7 يوليو 2018 في حفل عائلي نظمه اللاعب قبل سفره لتركيا من أجل المشاركة في معسكر قاسم باشا.

وفي ديسمبر 2018، توجت قصة حبهم بالزواج، ودخل الثنائي عش الزوجية بعد حفل كبير أقيم في أحد الفنادق الشهيرة وتواجد خلاله وزير الشباب والرياضة وعدد من المشاهير ونجوم الكرة المصرية.

ولم تنتهِ قصتهم عند هذه النقطة، بل بدأ تريزيجيه وروان حياتهم في الخارج، ليظهر الدعم بين الثنائي في مشوارهم، خاصة وأن روان تركت حياتها من أجل الوقوف بجانب زوجها في رحلته الاحترافية.

وبعد احتراف تريزيجيه في إنجلترا بصفوف أستون فيلا، قررت روان استغلال الفرصة وتحقيق حلامها الجامعي كما أشارت في تصريحات سابقة عبر برنامج "مصر تستطيع" المذاع على " dmc" :" مجال الذكاء الاصطناعي كان من ضمن اهتمامتي في الجامعة من أجل تطوير عملي وأفيد بلدي".

وأضافت:" تريزيجيه دائما في معسكرات، ولكن يدعمني ويشجعني في دراستي خاصة في ظل صعوبة التوفيق بين المنزل والمذاكرة وتربية ابني يزن".

وقال تريزيجيه في برنامج الحكاية المذاع عبر قناة إم بي سي مصر :"هي على طول بتدعمني، وتأقلمت على الحياة برا، واكتر حد بيزعل عليا لما بيحصلي حاجة أو لما بضايق".

وأضاف "هي بتعمل ماجستير في جامعة كبيرة في إنجلترا، وزي ما هي بتدعمني في أي خطوة ليا في الكورة أما كمان هدعمها في دراستها".

وتابع نجم طرابزون"الرسالة بتاعتها عن الذكاء الإصطناعي، وهي ممكن تعمل روبوت يعيش معنا بعد كدا، بتمنالها كل الخير وعندي ابني يزن منها ده وش السعد عليا".

وأتم حديثه قائلا"طبعاً بتتعب معايا هي سايبها أهلها وحياتها كلها علشاني وكمان شغلها هي بتشتغل أونلاين وهي حقيقي ليها فضل كبير عليا".

ولا تظهر روان كثيراً سوي في مناسبات قليلة للغاية رفقة تريزيجيه، حيث تحرص على الحفاظ على خصوصية عائلتها وحياتها.

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