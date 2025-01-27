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21 كأسًا.. كيف احتفل علي معلول وزجته وأولاده ببطولاته مع الأهلي؟

كتب ـ محمد الميموني:

تحدث لاعب منتخب تونس والأهلي في تصريحات تلفزيونية مع الإعلامية منى الشاذلي عن حياته في مصر منذ انضمامه للمارد الأحمر.

وقال علي معلول: " إن أول ناس استقبلوني في مصر محمد الشناوي وحسام عاشور وعمرو جمال دول أقرب ناس خصوصاً الشناوي وعاشور".

وأضاف: "كنا بنخرج بنخرج مع بعض وعائلاتنا كلها معانا ومحمد الشناوي عزمني في البيت عنده على بط وعكاوي وأنا عزمته على فول وطعمية".

وتابع: "الشناوي إنسان كويس ومحترم وهوه من الشخصيات المحترمة وهو قريب مني قوي".

يذكر أن وكيل علي معلول أعلن رحيله عن النادي الأهلي اليوم لرفع الحرج عن مسؤولي القلعة الحمراء، خاصة انهم لم يتحدثوا معه مستقبله مع الفريق.