مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الزمالك

4 1
16:00

الجونة

الدوري المصري

المصري

2 1
19:00

إنبي

الدوري الإيطالي

جنوى

1 0
21:45

مونزا

الدوري السعودي

ضمك

2 1
16:05

الاتحاد

الدوري السعودي

القادسية

2 1
19:00

الهلال

جميع المباريات

إعلان

"الشناوي الأقرب ليا".. 3 أسرار من حياة علي معلول في الأهلي

10:33 م الإثنين 27 يناير 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    علي معلول يعود لتدريبات الأهلي
  • عرض 8 صورة
    علي معلول يمنح محمود الخطيب ميدالية السوبر الأفريقي
  • عرض 8 صورة
    علي معلول يحتفل بعيد ميلاد نجله كريم
  • عرض 8 صورة
    علي معلول وعمرو السولية
  • عرض 8 صورة
    حسين الشحات وعلي معلول
  • عرض 8 صورة
    نيدفيد يسلم شارة الكابتن لعلي معلول
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح وعلي معلول
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ محمد الميموني:

تحدث لاعب منتخب تونس والأهلي في تصريحات تلفزيونية مع الإعلامية منى الشاذلي عن حياته في مصر منذ انضمامه للمارد الأحمر.

وقال علي معلول: " إن أول ناس استقبلوني في مصر محمد الشناوي وحسام عاشور وعمرو جمال دول أقرب ناس خصوصاً الشناوي وعاشور".

وأضاف: "كنا بنخرج بنخرج مع بعض وعائلاتنا كلها معانا ومحمد الشناوي عزمني في البيت عنده على بط وعكاوي وأنا عزمته على فول وطعمية".

وتابع: "الشناوي إنسان كويس ومحترم وهوه من الشخصيات المحترمة وهو قريب مني قوي".

يذكر أن وكيل علي معلول أعلن رحيله عن النادي الأهلي اليوم لرفع الحرج عن مسؤولي القلعة الحمراء، خاصة انهم لم يتحدثوا معه مستقبله مع الفريق.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

علي معلول محمد الشناوي عمرو جمال الأهلي حسام عاشور
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان