تفاعلت زوجة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق وليد سليمان، مع مباراة الأهلي وبيراميدز والحضور الجماهيري من قبل جماهير المارد الأحمر، لدعم الفريق خلال مباراة أمس.

وقامت ياسمين أمل، زوجة نجم الأهلي، بنشر صورة للجماهير التي تواجدت في مدرجات ستاد القاهرة الدولي، لدعم الأهلي، مؤكدة على أنها كانت تتمنى عودتهم إلى منازلهم مبسوطين، بفوز الأهلي على بيراميدز.

وكان النادي الأهلي تعادل مع فريق بيراميدز، بنتيجة هدفين لكل فريق، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس، ضمن منافسات الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وبهذه النتيجة، رفع فريق بيراميدز رصيده إلى النقطة رقم 21 في صدارة ترتيب الدوري المصري، فيما رفع المارد الأحمر رصيده إلى النقطة رقم 20 في المركز الثاني بجدول الترتيب.