25 صورة وأبرز المعلومات عن باسم مرسي وزوجته ومشواره مع الزمالك

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عدد من الصور لمهاجم نادي الزمالك السابق وطلائع الجيش الحالي باسم مرسي، خلال تواجده في منطقة بركة السبع بمحافظة المنوفية، خلال تواجده داخل محل عصير، بالإضافة إلى تواجده داخل "توك توك".

ويعد نجم الزمالك السابق، من أكثر المهاجمين المصريين، الذين برزوا على الساحة الرياضية المصرية، خلال السنوات الماضية، بشكل خاص خلال فترة تواجده داخل صفوف الفارس الأبيض.

زوجة باسم مرسى

وتدعى زوجة مهاجم منتخب مصر السابق، نوران أبو إسماعيل، تبلغ من العمر 30 عامًا.

واحتفل مرسي وزوجته نوران أبو إسماعيل بحفل زفافهما، في نوفمبر من عام 2016، في حفل شهد حضور عدد من نجوم كرة القدم المصرية في ذلك الوقت، ولديهما حاليًا طفلتين هما كاميليا وإيفا.

وتحرص نوران دائمًا على تداول الكثير من الصور لها رفقة زوجها، بالإضافة إلى حرصها الدائم على الحضور معه في مختلف المناسبات سواء كانت مناسبات رياضية أو حتى المناسبات الشخصية والعائلية المختلفة.

عدد أهداف باسم مرسي في الأهلي

ويعد صاحب ال 33 عامًا من أكثر المهاجمين، الذين يظهرون بمستوى مميز خلال مباريات الأهلي، حيث دائمًا ما كان يقدم مرسي أداء مميز خلال المباريات التي يخوضها أمام المارد الأحمر، في مختلف الفرق التي لعب فيها وشارك معها.

ونجح نجم الزمالك السابق، طوال مشواره في كرة القدم، في خوض 18 مباراة ضد النادي الأهلي، مع مختلف الأندية التي لعب لها.

وخلال 18 مباراة خاضها اللاعب ضد النادي الأهلي، مع كل الفرق التي لعب لها، تمكن من تسجيل 7 أهداف في شباك المارد الأحمر، وصنع هدفين، حيث تمكن من تسجيل أربعة أهداف مع الزمالك في مرمى الأهلي، بجانب تسجيل هدفين خلال تواجده في الإنتاج الحربي وهدف واحد مع فريق سيراميكا كليوباترا.

وفي 18 مباراة لعبها صاحب ال 33 عامًا ضد النادي الأهلي، تمكن من تحقيق الفوز في ثلاثة مباريات، تلقى الهزيمة في 11 لقاء، فيما حضر التعادل في 4 مباريات.

عدد أهداف باسم مرسي في الدوري المصري

وعدد أهداف مرسي في الدوري المصري ليس بالقليل، خاصة وأنه يلعب في المسابقة منذ ما يقرب من 13 عامًا، لعب خلالهم مع 9 أندية وهم، "الزمالك، الانتاج الحربي، سموحة، بتروجيت، سموحة، سيراميكا كليوباترا، الإسماعيلي، البنك الأهلي، بالإضافة إلى فريقه الحالي طلائع الجيش".

وطوال مشواره في بطولة الدوري المصري حتى الأن، شارك مرسي في 262 مباراة مع كافة الأندية، تمكن خلالهم من تسجيل 74 هدفًا وتقديم 22 تمريرة حاسمة.

وبشكل عام شارك اللاعب في 316 مباراة بمختلف البطولات، نجح خلالهم في تسجيل 92 هدفاً، بالإضافة إلى صناعة 26 هدفًا أيضً.

باسم مرسي مع الزمالك

وكان شهر يوليو من عام 2014، شاهدًا على انتقال باسم مرسي من فريق الإنتاج الحربي متجهًا إلى نادي الزمالك، الذي استمر في صفوفه لمدة 5 سنوات، تخللها بعض الإعارات، قبل أن يرحل بشكل نهائي عن الفريق في عام 2019 إلى فريق الإنتاج الحربي.

وتمكن مرسي في 5 سنوات قضاها داخل جدران القلعة البيضاء، من تحقيق العديد من الأرقام والألقاب أيضًا، حيث خاض اللاعب رفقة الفارس الأبيض 137 مباراة، نجح في تسجيل 50 هدفًا وتقديم 15 تمريرة حاسمة.

وحصد اللاعب رفقة نادي الزمالك 5 بطولات، بواق لقب لكلا من الدوري المصري وكأس السوبر المصري، بالإضافة إلى تتويجه مع الفريق بثلاثة ألقاب لبطولة كأس مصر.

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