"أشباه لاعبين بياخدوا 200 مليون".. أحمد الطيب يثير الجدل بخصوص تجديد زيزو

أثار المعلق الرياضي الجدل بخصوص تجديد عقد أحمد سيد زيزو مع نادي الزمالك وذلك في منشور على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتب: "زيزو لو طلب أقل من 150 مليون فى السنة، الدولار ب 51 جنيه، يبقى خايب و مش عارف مصلحته، اللعيب الكبير اللى تأثيره على نادى بحجم الزمالك من حيث القيادة و الأداء و صناعة الأهداف و إحراز الأهداف ياخد اكتر من كده".

وأضاف: "لعيبة أقل من زيزو بمراحل. بياخدوا بالدولار مالا يقل عن 2 مليون دولار فى الموسم خاصة هو فرى، يعنى زيزو لو طلب 100 مليون. يبقى. ده. انسان جميل و محب عاشق للزمالك. و جماهيره و راعى الظروف جداً، الناس دى لما بتبطّل كورة ما حدش بيعرفهم".

وتابع: "فى مرض فى عمليات جراحية فى ظروف المعيشة، اللى بتتصعّب، زيزو لم يبالغ أبداً، و انتم شايفين أشباه لاعبين، أيوه أشباه لاعبين، بياخدو 200 مليون فى الموسم. بخلاف الاعلانات".

وواصل: "ومستقبل. جيد، زيزو، جميل و أبوه لازم يدوّر على مصلحة ابنه. طبعاً - وده لا يمنع تقديره و حبه للزمالك و جماهيره، و بعدين انت كمشجع. مالك ب 100 مليون او 400 مليون، انت المهم تتفرج على فريقك، بأداء كويس و نتائج كويسة، رغم. الذبح العلنى فى قرارات تحكيم. كويس انك عايش و صامد و بتاخد بطولات".