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"أشباه لاعبين بياخدوا 200 مليون".. أحمد الطيب يثير الجدل بخصوص تجديد زيزو

07:02 ص السبت 25 يناير 2025
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
    المعلق الرياضي أحمد الطيب
  • عرض 21 صورة
    المعلق الرياضي أحمد الطيب
  • عرض 21 صورة
    المعلق الرياضي أحمد الطيب
  • عرض 21 صورة
    المعلق أحمد الطيب
  • عرض 21 صورة
    المعلق أحمد الطيب
  • عرض 21 صورة
    المعلق الرياضي أحمد الطيب
  • عرض 21 صورة
    المعلق أحمد الطيب
  • عرض 21 صورة
    أحمد الطيب المعلق الرياضي
  • عرض 21 صورة
    احتفال زيزو بهدفه ضد بلاك بولز (1)
  • عرض 21 صورة
    احتفال زيزو بهدفه ضد بلاك بولز (6)
  • عرض 21 صورة
    احتفال زيزو بهدفه ضد بلاك بولز (2)
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    زيزو لاعب الزمالك
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    احتفال زيزو بهدفه ضد بلاك بولز
  • عرض 21 صورة
    احتفال زيزو بهدفه ضد بلاك بولز (3)
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    زيزو يحتفل مع شيكابالا (3)
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    زيزو مع والده (1)
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    لحظة نزول شيكابالا بدلا من زيزو من مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة
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    زيزو من مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة_1
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    زيزو من مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة1
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    زيزو من مباراة أبو قير للأسمدة
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أثار المعلق الرياضي الجدل بخصوص تجديد عقد أحمد سيد زيزو مع نادي الزمالك وذلك في منشور على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتب: "زيزو لو طلب أقل من 150 مليون فى السنة، الدولار ب 51 جنيه، يبقى خايب و مش عارف مصلحته، اللعيب الكبير اللى تأثيره على نادى بحجم الزمالك من حيث القيادة و الأداء و صناعة الأهداف و إحراز الأهداف ياخد اكتر من كده".

وأضاف: "لعيبة أقل من زيزو بمراحل. بياخدوا بالدولار مالا يقل عن 2 مليون دولار فى الموسم خاصة هو فرى، يعنى زيزو لو طلب 100 مليون. يبقى. ده. انسان جميل و محب عاشق للزمالك. و جماهيره و راعى الظروف جداً، الناس دى لما بتبطّل كورة ما حدش بيعرفهم".

وتابع: "فى مرض فى عمليات جراحية فى ظروف المعيشة، اللى بتتصعّب، زيزو لم يبالغ أبداً، و انتم شايفين أشباه لاعبين، أيوه أشباه لاعبين، بياخدو 200 مليون فى الموسم. بخلاف الاعلانات".

وواصل: "ومستقبل. جيد، زيزو، جميل و أبوه لازم يدوّر على مصلحة ابنه. طبعاً - وده لا يمنع تقديره و حبه للزمالك و جماهيره، و بعدين انت كمشجع. مالك ب 100 مليون او 400 مليون، انت المهم تتفرج على فريقك، بأداء كويس و نتائج كويسة، رغم. الذبح العلنى فى قرارات تحكيم. كويس انك عايش و صامد و بتاخد بطولات".

المعلق الرياضي أحمد الطيب أحمد سيد زيزو نادي الزمالك آخر أخبار نادي الزمالك
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