يمتلك نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق شادي محمد، شعبية كبيرة في كرة القدم، خاصة في التاريخ الكبير والألقاب الكثيرة التي حصل عليها مع المارد الأحمر وكذلك المنتخب الوطني، خلال فترة تواجده في الملاعب.

والشعبية الكبيرة التي يتمتع بها نجم الأهلي السابق، جعلت أخباره محط اهتمام الكثير من متابعي كرة القدم بمختلف انتماءاتهم، على كافة الأصعدة سواء الصعيد الرياضي الذي تألق فيه شادي لسنوات طويلة، بجانب الحياة الشخصية التي دائمًا ما تكون الجزء الغامض بشكل كبير في حياة نجوم كرة القدم.

زوجة شادي محمد

وزوجة نجم خط دفاع الأهلي السابق، تدعى سارة وهى من مدينة الإسكندرية، إلا أنه تم الإنفصال بينهما منذ عدة سنوات.

وعاش نجم قصة حب مع زوجته السابقة سارة استمرت لمدة 19 عامًا، إلا أن قصة الحب هذه لم تستمر لمدة كبيرة، بعد انفصالهما بسبب الخلافات، بل أن الخلافات لم تقف عند الإنفصال فقط، فوصل الأمر إلى وجود قضايا واتهامات متبادلة بين الثنائي.

ففي عام 2019، رفضت زوجة نجم الأهلي السابق، دخوله إلى منزلها ورؤيته لأبنائه، مما زاد من الخلافات والمشاكل بين الثنائي، قبل أن يتعرض منزل نجم الأهلي بعد أشهر قليلة من هذه الأزمة للسرقة، ليقوم باتهام زوجته وشقيقها في الأمر.

وقررت محكمة جنح مدينة نصر حبس سارة وثلاثة أشخاص آخرين لمدة ثلاثة سنوات، قبل أن يتم إخلاء سبيلها في عام 2020، بعد تنازل اللاعب عن القضية.

أولاد شادي محمد

وقبل الانفصال رزق نجم النادي الأهلي بطفلين من زوجته سارة وهما، فارس وفيروز.

وخلال ظهور اللاعب ضيفًا في برنامج شيخ الحارة، عند ظهور صورة زوجته على الشاشة، رفض التعليق سواء بالسلب أو الإيجاب، قائلاً: "أنا آسف لا تعليق لا بالسلب أو الإيجاب".

بطولات شادي محمد

وحقق صاحب ال 47 عامًا الكثير من الألقاب طوال مسيرته رفقة المارد الأحمر وكذلك منتخب مصر، حيث تمكن محمد من حسد 24 بطولة طوال مشواره الكروي.

وتمكن محمد من تحقيق 23 بطولة مع المارد الأحمر، بواقع 6 ألقاب لبطولة الدوري المصري، 5 ألقاب لبطولة كأس السوبر المصري وأربعة ألقاب لكلاً من، دوري أبطال أفريقيا، السوبر الأفريقي وكأس مصر.

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