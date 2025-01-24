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"4085 شعرة".. نجم منتخب مصر السابق على خطى صلاح في زراعة الشعر

11:15 ص الجمعة 24 يناير 2025
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    المحمدي يجري عملية زراعة الشعر (6)
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    المحمدي يجري عملية زراعة الشعر (1)
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    المحمدي يجري عملية زراعة الشعر (8)
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    المحمدي يجري عملية زراعة الشعر (2)
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    أحمد المحمدي قبل زراعة الشعر
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    المحمدي يجري عملية زراعة الشعر (5)
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    المحمدي يجري عملية زراعة الشعر (4)
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    المحمدي يجري عملية زراعة الشعر (3)
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    أحمد المحمدي بعد زراعة الشعر
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كتب - محمد القرش:

خضع اللاعب السابق لمنتخب مصر ونادي أستون فيلا، أحمد المحمدي، عملية زراعة شعر في لندن.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" فإن المحمدي قام بزراعة 4085 شعرة في رأسه لأنه يريد أن يبدو في أفضل حالاته خلال تحليلة مباريات كرة القدم.

ولعب أحمد المحمدي سبعة مواسم كاملة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع سندرلاند، وهال سيتي، وأستون فيلا، ويعمل الآن في القسم التجاري لنادي فيلا بجانب تحليله للمباريات.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 37 عاما، 92 مباراة دولية مع منتخب مصر الوطني وفاز بكأس الأمم الأفريقية مرتين، بينما لعب إلى جانب محمد صلاح.

وكتب المحمدي عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام": "شعر جديد، ثقة جديدة بعد سنوات من التعامل مع تساقط الشعر، قررت أن الوقت قد حان للتغيير".

يُذكر أن نجم منتخب مصر ونادي ليفربول، محمد صلاح، كان قد أجرى عملية زراعة شعر في شهر يونيو من عام 2024.

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