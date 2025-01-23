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مبروك زيزو في الأهلي.. بلوجر يثير الجدل.. ما القصة؟

05:49 ص الخميس 23 يناير 2025
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    احتفال زيزو وشيكابالا بهدف زيزو في شباك حرس الحدود
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    احتفال لاعبي الزمالك بهدف زيزو في شباك حرس الحدود_1
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    احتفال عمر جابر وزيزو بهدف زيزو في شباك حرس الحدود
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    احتفال زيزو بهدفه ضد بلاك بولز (6)
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    زيزو يحتفل مع شيكابالا (1)
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    احتفال زيزو بهدفه ضد بلاك بولز (1)
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    احتفال زيزو بهدفه ضد بلاك بولز
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    زيزو لاعب الزمالك
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    احتفال زيزو بهدفه ضد بلاك بولز (2)
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    احتفال زيزو بهدفه ضد بلاك بولز (5)
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    احتفال زيزو بهدفه ضد بلاك بولز (3)
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    زيزو يحتفل مع شيكابالا (3)
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    احتفال زيزو بهدفه ضد بلاك بولز (7)
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    زيزو من مباراة أبو قير للأسمدة
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    لحظة تسديد زيزو للهدف
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    زيزو
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    احتفال زيزو بهدفه (2)
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    أحمد سيد زيزو من تدريبات الزمالك اليوم
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أثار منشئ المحتوى مصطفى البنا "سعفان" الجدل، بشأن انتقال أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك، إلى الغريم التقليدي النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، مع اقتراب نهاية عقده مع الفارس الأبيض خلال الفترة المقبلة.

وكتب البنا عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "مبروك زيزو في الأهلي".

وينتهي عقد نجم نادي الزمالك أحمد سيد زيزو مع الفارس الأبيض، بنهاية الموسم الحالي 2024-2025، مما يعين أنه يحق له التوقيع مع أي فريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

تعليق زيزو على تجديد تعاقده مع الزمالك

وكان زيزو كتب أمس عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بشأن تجديد تعاقده: "احترامًا وتقديرًا لجماهير نادي الزمالك، أود توضيح ما يلي، لا أحب الخوض في التفاصيل، وأفضل الرد والتركيز داخل أرض الملعب، لأن هذا هو عملي ومع ذلك، انتشرت العديد من الأخبار المغلوطة التي لا أعرف سببها، وما زال هناك من يحاول استغلال اسمي لإثارة الجدل".

وأضاف: "هدفي الأول والأخير هو الحفاظ على استقرار النادي، وأرى أن نادي الزمالك وجماهيره يستحقان الأفضل دائما. كما أعتقد أن العلاقة بين نادٍ كبير وأحد لاعبيه يجب أن تكون قائمة على الاحترام المتبادل، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها النادي حاليا".

وتابع: "في هذا السياق، أجد أن الحديث عن هذا الملف أمر محزن ومؤسف للغاية، ويجب إيقافه جميعنا ندرك الظروف التي يمر بها النادي، ولا يجوز الإساءة لأي طرف أو إلقاء اللوم دون أدلة واضحة".

وأكمل: "فيما يتعلق بهذا الموضوع، لطالما أثبت مدى حبي وإخلاصي لنادي الزمالك وجماهيره، ولا أحتاج إلى تبرير ذلك كما أنني على دراية تامة بالمعاناة التي يتحملها مجلس الإدارة بسبب الأعباء المالية المتراكمة والمصاريف الكبيرة التي تكبدها النادي خلال الأزمة".

وواصل: "إذا أراد نادي الزمالك استمراري، فسأبقى حتى تنتهي الأزمة المالية. وإذا كنت الملف الأخير الذي سينظر فيه بعد صرف مستحقات اللاعبين وتجديد العقود و جلب لاعبين جدد ، فأنا مستعد للانتظار، وإذا رأى النادي أن الاستفادة من الجوانب المادية المتعلقة بي تصب في مصلحته، فسأكون جاهزا للتعاون بأي طريقة ممكنة".

واختتم: "في النهاية، هدفي الوحيد هو رؤية نادي الزمالك وجماهيره في أفضل حال ومكانة، شكرا لكم جميعا".

أرقام زيزو مع الزمالك هذا الموسم

وشارك أحمد سيد زيزو مع نادي الزمالك، خلال الموسم الحالي في 18 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 6 أهداف وتقديم 3 تمريرات حاسمة، بواقع المشاركة في 7 مباريات ببطولة الدوري، 8 لقاءات في بطولة كأس الكونفدرالية، مباراتين في كأس السوبر المصري، بالإضافة إلى مباراة في بطولة كأس السوبر الأفريقي.

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