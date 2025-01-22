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أبرز 9 معلومات عن نور الشربيني وزوجها ووالدها

11:25 م الأربعاء 22 يناير 2025
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    بورتريه نور الشربيني
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    نور الشربيني مع والدها
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    والد نور الشربيني
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    نور الشربيني مع كأس بطولة_1
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    نور الشربيني مع درع تكريم
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    نور الشربيني مع بغباء
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    نور الشربيني قبل تدريب
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    نور الشربيني في مباراة إسكواش
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    نور الشربيني لاعبة الإسكواش
  • عرض 18 صورة
    نور الشربيني بطلة الإسكواش
  • عرض 18 صورة
    تدريب نور الشربيني
  • عرض 18 صورة
    النجمة نور الشربيني
  • عرض 18 صورة
    النجمة نور الشربيني في إحدى مباريات الإسكواش
  • عرض 18 صورة
    إحماء نور الشربيني قبل إحدى المباريات
  • عرض 18 صورة
    نور الشربيني مع والدتها
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    زوج نور الشربيني
  • عرض 18 صورة
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كتب- يوسف محمد:

تعد نور الشربيني من أهم وأبرز لاعبات الإسكواش في مصر، خاصة في ظل الأداء الرائع التي تقدمه نجمة الأسكواش المصرية خلال السنوات الماضية.

وتربعت النجمة المصرية صاحبة ال 29 عامًا، على صدارة التصنيف العالمي للاعبات الأسكواش لفترة كبيرة، في ظل تألقها الدائم وحصدها للبطولات بشكل دائم ومستمر.

وتمتلك الشربيني العديد من الأرقام التاريخية في لعبة الاسكواش، أهمها إنها تعد أول لاعبة مصرية في التاريخ، تصعد إلى نهائي بطولة العالم في 9 مناسبات مختلفة، تمكنت خلالهم من التتويج باللقب في 7 مناسبات.

كما أن الشربيني تعد أصغر لاعبة مصرية في التاريخ، تدخل ضمن قائمة أفضل 10 لاعبات في الإسكواش في التصنيف العالمي للاسكواش.

نور الشربيني وزوجها

ونور متزوجة من لاعب كرة يد سابق بنادي سبورتنج السكندري، يدعى عمرو الحلو وهو طبيب أسنان أيضًا.

وكانت نجمة الاسكواش المصري نور، احتفلت بخطوبتها في شهر فبراير من عام 2022، ثم تم عقد قرانهما في 5 يوليو من العام الماضي 2024.

وتم إقامة حفل الزفاف بين الثنائي، بعد عقد القران بأيام قليلة، حيث تم إقامة حفل الزفاف في 13 يوليو 2024.

والد نور الشربيني

ويعرف والد نور "عاطف الشربيني" بدعمه الكامل لأبنته، في مختلف المسابقات والبطولات، التي تخوضها صاحبة الـ 29 عامًا.

ويظهر والد نور برفتها في مختلف البطولات لدعمها بشكل مستمر، في أي مباراة ويحرص على الاحتفال الدائم معها، خلال تتويجها بالألقاب والبطولات المختلفة.

وصرحت نور في وقت سابق، بأن والدها بالنسبة لها هو المعلم الأول وصاحب الفضل في كل ما وصلت إليه، مشيرة أن والدها لا يمكنه السفر معها بشكل مستمر، إلا أنه يحرص على السفر ودعمها في البطولات الهامة بشكل مستمر والسفر خلالها.

وأكدت الشربيني في تصريحاتها، أن وجود والدها بجوارها في مختلف المباريات والبطولات، يساهم في إكسابها قدر كبير من الراحة.

من هو عمرو الحلو زوج نور الشربيني؟

ولد عمرو الحلو بمحافظة الإسكندرية، تلقى تعليمه هناك حتى تخرج من كلية طب الأسنان بجامعة الإسكندرية.

وعمرو الحلو يعمل كطبيب أسنان في عيادته الخاصة بالإسكندرية، بالإضافة إلى أنه سبق له لعب كرة اليد في فريق سبورتنج السكندري.

ويذكر أن والدة عمرو الحلو تعمل طبيبة نساء وتوليد.

نور الشربيني وزوجها نور الشربيني وعمرو الحلو والد نور الشربيني صور نور الشربيني معلومات عن نور الشربيني
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