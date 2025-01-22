"فكروني بالغني اللي عاوز ياكل سمك".. أحمد الطيب يثير الجدل بخصوص صفقات الأهلي
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
-
عرض 7 صورة
أثار المعلق الرياضي أحمد الطيب الجدل بمنشور عن تعاقدات النادي الأهلي، وذلك عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وكتب: "النادى اللى زىّ الأهلى، الغنى بتاريخه و جماهيره و فلوسه وإعلامه و رجال أعماله - لما يجيب لعّيب، لازم يجيب لعّيب مضمون إنه لعّيب كويس و قادر على التأقلم بسرعة، الأهلى معاه فلوس كتير و ميزانيّة عشرات أضعاف ميزانية الزمالك و عديد الأندية العربية".
وأضاف: "فكرونى بالراجل الغنى لما يحب ياكل سمك يروح يشترى من حلقة السمك النوع اللى هو عايزه مهما كان سعره و هو ده الأهلى، لكن الراجل الفقير أو البخيل، يروح يصطاد سمك من الترعة أو من البحر و هو وحظّه - مرة السنارة تطلع سمكة صغيرة و مرّة تطّلع ( شبشب و مرة تطلع. صندل. ) هو و حظّه".
واختتم: "أحسن نادى فى الكون المفروض يجيب أحسن لعيبة فى الكون، بما يتناسب مع زعامة و مكانة و جماهيرية و بطولات الأهلى، مش كده ولاّ إيه؟"
فيديو قد يعجبك: