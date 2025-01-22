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كتب- محمد عبدالهادي:

يُعد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب الهلال السعودي، واحدًا من أبرز الأسماء في عالم كرة القدم، حيث تمكن من تكوين ثروة ضخمة تُقدّر بحوالي 341 مليون دولار، جمعها من عقود احترافية ورواتب مرتفعة، حيث يحصل حاليًا على 3 ملايين دولار أسبوعيًا من ناديه، ونستعرض هنا أبرز المعلومات عن ثروة نيمار.

ثروة نيمار

وتتكون ثروة ينمار من:

شقة بنتهاوس في دبي: يمتلك نيمار شقة فاخرة ضمن مشروع "بوجاتي ريزيدنسز" في دبي، تُقدر قيمتها بـ43 مليون دولار.

أرض في ميامي: استثمر نيمار في قطعة أرض بمنطقة "بال هاربور" في ميامي بقيمة 20 مليون دولار، مع خطط لتشييد منزل فاخر عليها.

جزيرة خاصة في البرازيل: اشترى جزيرة بقيمة 7 ملايين دولار بالقرب من "أنجرا دوس ريس" في ريو دي جانيرو، تتميز بفيلا رئيسية وشاطئ خاص.

فيلا في مانجاراتيبا: يملك نيمار فيلا فاخرة بقيمة 3 ملايين دولار، تضم مرافق استثنائية مثل مسابح، صالة رياضية، مهبط طائرات، مضمار سباق صغير، وبحيرة صناعية.

أسطول سيارات نيمار

نيمار معروف بشغفه بالسيارات الفاخرة، حيث يضم أسطوله موديلات شهيرة من علامات مثل "فيراري"، "لامبورجيني"، و"مازيراتي".

في عام 2015، واجه نيمار قضية تهرب ضريبي في البرازيل، ما أدى إلى حجز ممتلكات له بقيمة 47.6 مليون دولار لضمان تسديد الضرائب المستحقة.

راتب نيمار مع الهلال السعودي

يبلغ راتب نيمار دا سيلفا مع الهلال السعودي سنويًا 150 مليون يورو، بذلك فهة يحصل على راتب شهري قيمته 12.5 مليون يورو.

أي انه سيحصل على راتب قيمته 3.1 مليون يورو عن كل أسبوع مع الهلال، أي ما يعني 446 ألف دولار بشكل يومي.

ويعني ذلك أن راتب نيمار مع الهلال سيكون نحو 18 ألف يورو في الساعة الواحدة.