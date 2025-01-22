مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم لكرة اليد

مصر

- -
21:30

ايسلندا

الدوري المصري

فاركو

1 1
16:00

الأهلي

الدوري المصري

زد

0 1
19:00

بيراميدز

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

- -
22:00

ريد بول سالزبورج

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
22:00

دينامو زغرب

دوري أبطال أوروبا

ميلان

- -
22:00

جيرونا

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

مانشستر سيتي

جميع المباريات

إعلان

جزيرة خاصة وأسطول سيارات.. كم تبلغ ثروة نيمار؟

08:30 م الأربعاء 22 يناير 2025
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    نيمار وابنته
  • عرض 17 صورة
    نيمار
  • عرض 17 صورة
    البرازيلي نيمار لاعب الهلال السعودي
  • عرض 17 صورة
    نيمار ووالده
  • عرض 17 صورة
    نيمار لاعب الهلال السعودي
  • عرض 17 صورة
    جزيرة نيمار في البرازيل
  • عرض 17 صورة
    جزيرة نيمار في البرازيل
  • عرض 17 صورة
    منزل نيمار في دبي
  • عرض 17 صورة
    منزل نيمار في دبي
  • عرض 17 صورة
    منزل نيمار في دبي
  • عرض 17 صورة
    نيمار وابنته
  • عرض 17 صورة
    جزيرة نيمار في البرازيل
  • عرض 17 صورة
    جزيرة نيمار في البرازيل
  • عرض 17 صورة
    ثروة نيمار في ميامي
  • عرض 17 صورة
    ثروة نيمار في ميامي
  • عرض 17 صورة
    نيمار وابنته
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

يُعد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب الهلال السعودي، واحدًا من أبرز الأسماء في عالم كرة القدم، حيث تمكن من تكوين ثروة ضخمة تُقدّر بحوالي 341 مليون دولار، جمعها من عقود احترافية ورواتب مرتفعة، حيث يحصل حاليًا على 3 ملايين دولار أسبوعيًا من ناديه، ونستعرض هنا أبرز المعلومات عن ثروة نيمار.

ثروة نيمار

وتتكون ثروة ينمار من:

شقة بنتهاوس في دبي: يمتلك نيمار شقة فاخرة ضمن مشروع "بوجاتي ريزيدنسز" في دبي، تُقدر قيمتها بـ43 مليون دولار.

أرض في ميامي: استثمر نيمار في قطعة أرض بمنطقة "بال هاربور" في ميامي بقيمة 20 مليون دولار، مع خطط لتشييد منزل فاخر عليها.

جزيرة خاصة في البرازيل: اشترى جزيرة بقيمة 7 ملايين دولار بالقرب من "أنجرا دوس ريس" في ريو دي جانيرو، تتميز بفيلا رئيسية وشاطئ خاص.

فيلا في مانجاراتيبا: يملك نيمار فيلا فاخرة بقيمة 3 ملايين دولار، تضم مرافق استثنائية مثل مسابح، صالة رياضية، مهبط طائرات، مضمار سباق صغير، وبحيرة صناعية.

أسطول سيارات نيمار

نيمار معروف بشغفه بالسيارات الفاخرة، حيث يضم أسطوله موديلات شهيرة من علامات مثل "فيراري"، "لامبورجيني"، و"مازيراتي".

في عام 2015، واجه نيمار قضية تهرب ضريبي في البرازيل، ما أدى إلى حجز ممتلكات له بقيمة 47.6 مليون دولار لضمان تسديد الضرائب المستحقة.

راتب نيمار مع الهلال السعودي

يبلغ راتب نيمار دا سيلفا مع الهلال السعودي سنويًا 150 مليون يورو، بذلك فهة يحصل على راتب شهري قيمته 12.5 مليون يورو.

أي انه سيحصل على راتب قيمته 3.1 مليون يورو عن كل أسبوع مع الهلال، أي ما يعني 446 ألف دولار بشكل يومي.

ويعني ذلك أن راتب نيمار مع الهلال سيكون نحو 18 ألف يورو في الساعة الواحدة.

ثروة نيمار نيمار طائرة نيمار سيارات نيمار الفخمة البرازيل الهلال السعودي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
قصة أبرز 4 نجوم في كرة القدم أعلنوا إفسلاهم

إعلان

إعلان