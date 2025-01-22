كتب- نهى خورشيد:

يبحث الكثير من عشاق ومتابعي كرة القدم المصرية، عن نجمها المفضلين والمحترفين في صفوف العديد من الأندية العربية والعالمية.

ومن بين هولاء النجوم، حمدي فتحي لاعب الاهلي السابق والوكرة القطري المتألق في الملاعب العربية.

أبرز 9 معلومات عن زوجة حمدي فتحي نجم الأهلي

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية معلمومات عن زوجة حمدي فتحي:

-تدعي روان كامل عبد المولي.

-من مواليد 21 يناير.

-مهندسة معمارية.

-لا تمتلك عدد من المتابعين على حسابتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

-احتفل الثنائي بخطوبتهما في 1 فبراير 2020.

- في شهر يوليو 2021، تزوج حمدي فتحي من روان في حفل أقيم بأحد فنادق التجمع الخامس.

-رزق الثنائي بمولود وحيد "زين".