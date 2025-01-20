مرموش ليس صدفة.. آينتراخت فرانكفورت صائد المهاجمين وحاصد الملايين

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كتب - محمد القرش:

اقترب نادي آينتراخت الألماني من بيع المهاجم المصري، عمر مرموش، لمانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الجارية بمبلغ 80 مليون يورو.

وكان قد انضم مرموش لفرانكفورت في موسم 2023/24 قادما من فولفسبورج، في صفقة انتقال حر، مما يعني أن النادي الألماني سيربح 80 مليون يورو.

ولم يكن المهاجم المصري الوحيد الذي يربع من ورائه نادي آينتراخت أموال طائلة، وخلال آخر 5 سنوات استطاع النادي الألماني حصد 311 مليون يورو من خلال بيع 5 مهاجمين.

وتعاقد آينتراخت مع الـ5 مهاجمين بمبلغ 37 مليون يورو، وبعد تلميعه وتألقهم استطاع بيهم بمبلغ وصل إلى 311 مليون يورو، ليحقق النادي الألماني ربع مقدر بـ 274 مليون يورو.

كيف يحصد فرانكفورت أموال طائلة من بيع اللاعبين؟

1. شراء لوكا يوفينتش من بنفيكا بـ22 مليون يورو، ثم بيع إلى ريال مدريد بـ 63 مليون يورو (2019).

2. شراء سباستيان هالر من أوترخت بـ 12 مليون، ثم بيع إلى وست هام بـ 50 مليون (2017-2019).

3. شراء أندريا سيلفا من ميلان بـ3 مليون، ثم بيع إلى لايبزيج بـ23 مليون (2020-2021).

4. ضم كولو مواني من نانت مجانا، ثم بيع إلى باريس سان جيرمان بـ95 مليون (2022-23).

5. ضم عمر مرموش من فولفسبورج مجانا، ثم بيع إلى مانشستر سيتي بـ80 مليون (2023-2025). "الصفقة في مراحلها النهائية"

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