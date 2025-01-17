كتب- محمد عبدالهادي:

تمر حياة المهاجم البرازيلي فيتور روكي، لاعب برشلونة المُعار إلى ريال بيتيس، بأجواءً متوترة خارج الملعب بسبب أزمات شخصية مع زوجته دايانا لينز، المصممة والمؤثرة البرازيلية.

وهنا نرصد قصة أزمة زوجة فيتور روكي:

أزمة زوجة فيتور روكي

انتقلت دايانا لينز مع روكي إلى إسبانيا مطلع العام الماضي بعد انضمامه إلى برشلونة قادمًا من أتلتيكو بارانينسي، لكن النقلة الكبيرة في حياتهما أثرت سلبًا على زواجهما.

وصرحت دايانا علنا أن روكي يفرض عليها قيودًا يومية، إذ يتعين عليها الحصول على إذنه حتى للقيام بأبسط الأنشطة، مما جعلها تشعر بالإحباط.

وأعلنت دايانا أنها تقدمت بطلب الطلاق، مؤكدة أن زواجهما وصل إلى طريق مسدود، وأشارت في منشور لها إلى أنها تعمل على تسوية بعض القضايا العالقة في إسبانيا، مثل مشكلة تتعلق بكلبها وأمور مالية أخرى، قبل أن تعود إلى البرازيل.

وفقًا لحديثها مع موقع "Leo Días Portal"، كشفت دايانا أن المشاكل بدأت في أكتوبر 2024، حيث تغيرت طريقة تعامل روكي معها وأصبح فظًا وغير متعاطف.

وأوضحت أن الحادثة التي جعلتها تفقد الأمل كانت عندما تعرضت لإصابة داخل المنزل ولم تتلقَ أي اهتمام أو دعم منه.

يبدو أن هذه الضغوط المهنية انعكست بشكل مباشر على حياته الزوجية، مما أدى إلى تفاقم الأزمات، حيث تحدث فيتور سابقًا عن معاناته النفسية نتيجة عدم تأقلمه مع برشلونة وعجزه عن إثبات نفسه في الفريق الكتالوني، ما أدى إلى إعارته إلى ريال بيتيس أملًا في استعادة مستواه.

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