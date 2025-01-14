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بدأت مفاوضات نادي النصر السعودي مع كريستيانو رونالدو لتمديد عقده المنتهي في الموسم الجاري 2024-2025. وقضى النجم البرتغالي فترة ممتعة في السعودية وفقا لتصريحاته لموقع العربية، النسخة الإنجليزية.

ونُشرت صورًا في الفترة السابقة بين كريستيانو رونالدو وجورجينا في البحر، حيث قال الأسطورة البرتغالية: "أنا سعيد للغاية في السعودية، دولة جميلة، أحب أن أكون هنا، تكيفت بسرعة، البحر الأحمر بيتي الثاني أو الأول، جماله لا يصدق".

كريستيانو رونالدو وجورجينا في البحر

وقضى رونالدو رفقة عارضة الأزياء الأرجنتينية جورجينا فترة سعيدة في البحر الأحمر، والتقطت لهم صورًا وهم يستمتعون بيومهم على الشاطيء أو المركب.

وكتبت جورجينا على حسابها بموقع إنستجرام، إنها سعيدة بالطبيعة المذهلة في السعودية.

رونالدو وجورجينا يشتريان منزل جديد في السعودية

ومنذ شهر مضى اشترى النجم البرتغالي منزلا جديدا في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت صديقة أسطورة البرتغال، مقطع فيديو للمنزل، بدت فيه غرف المعيشة فاخرة، وثلاث غرف، منطقتان للمعيشة بهما أرائك وتلفزيونات وغرف طعام بطاولة أنيقة حولها 10 كراسي، كما احتوت على أرضيات بيضاء من الطراز الحديث.

وتم تأجير المنزل السابق الذي كانوا يعيشون فيه.

منذ انتقال رونالدو إلى النصر السعودية، منذ عامين تقريبا، عاشا في فندق فور سيزونز قبل أن ينتقلا إلى هذا المنزل الجديد.

ووفقا لموقع سبورت الإنجليزي، كان رونالدو وجورجينا يدفعان مبلغا ضخما مقابل استئجار الفندق المكون من 17 غرفة، وصلت قيمته إلى 10.5 مليون إسترليني.

وكان رونالدو يتقاضى الأجر الأعلى في العالم، وبعد أنباء التجديد يحتمل أن يكون كذلك أيضًا.

راتب كريستيانو رونالدو في السعودية

ووفقا لصحيفة ماركا الإسبانية، حجز رونالدو وشريكته طابقين و17 غرفة، بقيمة 10.5 مليون إسترليني، فهو يتقاضى 173 مليون إسترليني سنويا من النصر السعودي.

ثروة كريستيانو رونالدو

ويحصل على راتب أسبوعي 3.17 مليون إسترليني.

ويستثمر رونالدو جزء من أمواله في العقارات، كما يمتلك منزلا في البرتغال، بقيمة 17 مليون إسترليني.

واشترى قصرا في إسبانيا أثناء وجوده مع نادي ريال مدريد مقابل 5 مليون جنيه إسترليني في يوليو 2010، ويقع في حي لافينكا في مدريد، إسبانيا.

تجديد كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي

سيكون الاتفاق الجديد بين رونالدو ونادي النصر السعودي حتى 2026.

وخاض خلال الموسم الحالي 2023 مع النصر 20 مباراة أحرز خلاهما 17 هدفا وصنع 3 أهداف.

يذكر أن رونالدو حقق دوري أبطال أوروبا 5 مرات، ودوري الأمم الأوروبية، ويعتبر هداف كرة القدم التاريخي برصيد 900 هدف، وفاز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات.